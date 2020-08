Náklady penzistů rostou víc, na mimořádnou valorizaci to nestačí

Praha - Životní náklady rostou po vypuknutí koronavirové epidemie a krize seniorům a seniorkám víc než v celém Česku. V červenci se ceny důchodcovským domácnostem proti stejnému měsíci loňského roku zvedly o 3,9 procenta, v ČR to v úhrnu bylo o 3,4 procenta. Rozdíl půl procentního bodu byl i v květnu a červnu, v dubnu činil 0,6 bodu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). I přes zdražování ale růst cen nepřekročil pětiprocentní hranici, což zákon stanovuje jako podmínku pro mimořádné zvýšení penzí.

Vláda plánuje důchodcům a důchodkyním vyplatit mimořádný příspěvek od 4000 do 6000 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) to zdůvodnil tím, že zažili kvůli koronavirové nákaze stres. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) seniorům výrazně vzrostly ceny. Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček řekl, že přidání má kompenzovat penzistům zvýšené náklady. Zástupci opozice mluví o předvolebním uplácení voličů. Kritikou nešetří ani někteří ekonomové.

V posledních letech rostly podle údajů statistiků celkově ceny v Česku víc než ceny pro seniorské domácnosti. V některých letech index spotřebitelských cen důchodcům klesl, bylo pro ně tedy meziročně levněji. Letos od začátku roku na ně zdražování naopak dopadá víc než na Česko celkově, po nástupu epidemie od jara je rozdíl ještě vyšší. V dubnu úhrnný index spotřebitelských cen meziročně rostl o 3,2 procenta, seniorům o 3,8 procenta. V květnu, červnu i červenci byl o polovinu procentního bodu vyšší, nepřekročil ale čtyřprocentní hranici.

Pro případ výrazného zdražování má Česko v zákoně o důchodovém pojištění pojistku. Pokud se ceny zvedly aspoň o pět procent, musí vláda penze zvednout. Navyšuje se zásluhová část důchodu o tolik procent, o kolik je cenový index vyšší. K mimořádnému přidání přistoupila v roce 2008 kvůli inflaci nad pětiprocentní hranicí tehdejší Topolánkova vláda. Nyní se navýšení cen přes pět procent nedostalo. Důchody se zvedají pravidelně vždy v lednu, a to o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen. Pro výpočet se používá ten index spotřebitelských cen, který je vyšší - buď celostátní, nebo seniorský. Valorizace tedy zdražování zohledňuje.

Takzvaný spotřební koš seniorů vypadá jinak než u ostatních domácností. U lidí vyššího věku tvoří větší položku například potraviny či léky. Za lékové doplatky by senioři neměli zaplatit víc než 500 korun, zdravotní pojišťovny jim částku nad tento výdajový limit vždy po skončení čtvrtletí vracejí. Podle ČSÚ měly v červenci meziročně na zvyšování cenové hladiny největší vliv ceny alkoholu a tabáku, následovaly potraviny a nealkoholické nápoje a vejce.

Ekonomka Helena Horská na svém twitteru uvedla, že zdražení pocítili v Česku všichni a v červenci rozdíl v růstu životních nákladů "mezi průměrným občanem a důchodcem" činil půl procentního bodu. Poznamenala, že z rodiny ví, že senioři kvůli karanténě a izolaci utratili méně. Předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová médiím řekla, že ekonomicky jí jednorázový příspěvek nedává smysl a dluhy rozpočtu budou muset platit příští generace. Šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová v DVTV podotkla, že penze jsou jediný příjem, který na rozdíl od výdělků zaměstnanců a podnikatelů krize neohrozila. S ohledem na zdraví veřejných financí by se držela při zvyšování penzí zákonných pravidel. Poukázala na to, že důchodový systém je většinu let od vzniku ČR v deficitu.

Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení pobíralo v červnu 2,41 milionu lidí. Příspěvek by vyšel na 9,6 až 14,5 miliardy korun. Celkem úřad vyplácel přes 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Pokud by měli podporu dostat i invalidní důchodci, vdovy, vdovci a sirotci, výdaje by činily 11,6 až 17,4 miliard. Schillerová řekla, že na příspěvek v rozpočtu peníze jsou. Vláda prosadila pro letošek po nástupu krize půlbilionový rozpočtový schodek místo původních 40 miliard.

Opoziční politici mluví o uplácení voličů. Zmiňují, že pokud by vláda chtěla seniorům pomoci, začala by je před podzimem zásobovat rouškami a řešila by problém nízkých penzí či exekucí. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) naopak uvádí, že podprůměrnou penzi má milion seniorů a seniorek. Záměr vyplatit mimořádnou dávku kritizovali na sociálních sítích i někteří lidé v důchodu, jiní naopak byli pro.

Meziroční index spotřebitelských cen v červnu v jednotlivých letech a v letošním roce v jednotlivých měsících v procentech pro ČR a pro seniorské domácnosti

Úhrn Senioři 2010 1,2 1,9 2011 1,8 2,9 2012 3,5 4,9 2013 1,6 2,4 2014 0,0 - 0,8 2015 0,8 0,7 2016 0,1 - 0,1 2017 2,3 2,1 2018 2,6 2,5 2019 2,7 2,7 2020 leden 3,6 3,9 2020 únor 3,7 3,8 2020 březen 3,4 3,7 2020 duben 3,2 3,8 2020 květen 2,9 3,4 2020 červen 3,3 3,8 2020 červenec 3,4 3,9

Zdroj: Český statistický úřad