Náklady na letňanskou nemocnici vyčíslila Bulovka na téměř 100 milionů

Praha - Pražská Fakultní nemocnice Bulovka vyčíslila náklady na nevyužitou polní nemocnici v Letňanech, která pod Bulovku spadala, na téměř 100 milionů korun. Vedle nájmu prostor na letňanském výstavišti platila Bulovka i energie a další služby, sdělila ČTK mluvčí nemocnice Simona Krautová. Částka podle ní nezahrnuje náklady armády a Správy státních hmotných rezerv. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že nemocnice skončí kvůli finanční náročnosti a že stát za pronájem zaplatil asi 51 milionů. Kromě financí vedlo podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k rozhodnutí o zrušení polní nemocnice i to, že personál se přednostně posílal do stávajících nemocnic.

Ventilátory a lůžka z uzavírané nemocnice poslouží k posílení kapacity státních nemocnic. Ministr Blatný dnes po schůzi vlády novinářům řekl, že se o tom jedná. Vojáci loni na podzim postupně do Letňan dopravili přes 300 tun vybavení ze svých zásob. Další vybavení poskytla Správa státních hmotných rezerv (SSHR). O nákupu nemocničních lůžek rozhodla vláda loni v říjnu. Dva čeští výrobci jí měli dodat 2000 postelí za 107 milionů, do letňanské nemocnice měla zamířit zhruba čtvrtina.

Samotný pronájem prostor pro polní nemocnici až do 19. února bude stát podle mluvčí nemocnice 74,1 milionu korun včetně DPH. Denní sazba je přes 592.000 korun. Premiér v neděli uváděl, že pronájem stál do konce ledna 51 milionů. Podle Krautové to ale byla částka bez DPH. Kromě nájmu je také podle ní třeba započítat energie a náklady na technické vybavení, rozvody kyslíku, nákupy zdravotnické techniky a materiálu, opravy nebo vytápění. Nemocnice tak mluví o nákladech zhruba 100 milionů korun. "V této částce jsou zahrnuty pouze náklady Fakultní nemocnice Bulovka. Náklady Armády ČR a Správy státních hmotných rezerv budou vyčísleny zvlášť," doplnila.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila loni koncem října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Vyrostla v halách letňanského výstaviště, pomoc v ní mohlo podle plánů dostat 500 pacientů. Nakonec nemocnice nebyla aktivována. Vybavena byla novými lůžky a přístroji. Pracovat v ní měli především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic.

Premiér Babiš v neděli uvedl, že nemocnice, která oficiálně spadá pod fakultní nemocnici Bulovka, skončí kvůli finanční náročnosti. Na rozdíl od Blatného uvedl, že důvodem není nedostatek zdravotníků. Smlouva na pronájem prostoru by měla podle pátečního vyjádření Blatného skončit k 6. únoru.