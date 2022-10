Náklady na dovoz plynu do Německa se letos téměř ztrojnásobily

Pozemní zařízení plynovodu Nord Stream 1 v Lubminu nedaleko Greifswaldu na severu Německa. Zde jsou na Nord Stream 1 navázány plynovody do dalších zemí Evropské unie, včetně České republiky.

Frankfurt - Náklady na dovoz zemního plynu do Německa se v období od ledna do konce srpna meziročně zvýšily o 189 procent na 49,5 miliardy eur (zhruba 1,2 bilionu Kč). Objem tohoto dovozu přitom klesl o více než 26 procent na 72,6 miliardy krychlových metrů. Oznámil to dnes Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA).

Uvedený vývoj odráží omezování dodávek plynu z Ruska, které vedlo k výraznému růstu cen. Podle údajů BAFA se průměrná dovozní cena plynu v Německu ve sledovaném období meziročně téměř zečtyřnásobila.

Německo bylo na ruském plynu závislejší než řada jiných evropských zemí. Dováželo ho zejména prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, jehož provoz však Rusko nedávno zcela zastavilo. Německo tak musí více využívat plynovodů vedoucích z Norska, Nizozemska, Británie a Dánska i námořních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), uvedla agentura Reuters.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko letos v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.