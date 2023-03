Nákladní auto sjelo na mostě na Příbramsku do Vltavy, řidič zemřel

Příbramsko - Řidič nákladního auta, který sjel dnes po nárazu do svodidel na mostě u obce Svatý Jan na Příbramsku do Vltavy, podle policie zemřel. Na místě dál zasahují potápěči a hasiči, snaží se dostat auto ven z vody. Most je pro řidiče uzavřen, objízdná trasa vede přes Hrachov a Kamýk nad Vltavou. Vyplývá to z informací, které ČTK sdělili mluvčí policie a hasičů.

"Řidič je bez známek života, nikdo další v autě nebyl, auto je zhruba v šesti metrech, řešíme, jak ho dostat ven," řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa kolem 10:40. Havárie byla hlášená kolem 9:15, na místě zasahují hasiči a potápěči. Řidič podle Truxy zatím z neznámé příčiny naboural do svodidel, prorazil je a spadl z mostu do Vltavy.

Podle mluvčího hasičů Jana Sýkory se hasiči snaží zabránit úniku pohonných hmot do vody.