Nakladatelé se bojí, že bez podpory státu nepřežijí

Praha - Knižnímu trhu v ČR podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky stále hrozí zkáza. Řekl to dnes ČTK v reakci na oznámení vlády o postupném rozvolňování opatření proti koronaviru. "Nevíme, jak knižní trh tuhle situaci přežije," uvedl. Ředitel skupiny Albatros Media Václav Kadlec uvedl, že plán prezentovaný vládou snižuje dosavadní velkou míru nejistoty, se kterou nakladatelé řeší, kdy a jak uvést nové knihy.

Vláda dnes uvedla, že provozovny do 200 metrů čtverečních se mohou otevřít 27. dubna, pokud nejsou v nákupních centrech. Od 8. června se mají otevřít všechny obchody v nákupních centrech a obchody nad tisíc metrů čtverečních, které nejsou v nákupních centrech. "Pokud se až 8. června otevřou nákupní centra, kde je hodně knihkupectví, tak doufám, že stát pro ně udělá nějaké významné kompenzace," uvedl Vopěnka. "Pokud stát nevymyslí nějakou jeho (knižního trhu) specifickou podporu, tak bude těžce poškozen, protože je to zbytné zboží. Do restaurací se lidé vrátí, protože jídlo je vždy na prvním místě. Ale knihy ne. Je to o prioritách společnosti," míní předseda svazu a spisovatel.

"Plán prezentovaný vládou vítám, snižuje dosavadní velkou míru nejistoty, se kterou dnes řešíme, zda a kdy uvést připravené nové knihy. Pevně věřím, že čtenáři podpoří svého knihkupce a dojdou si k němu po otevření koupit knihu nebo dvě," sdělil ČTK Kadlec.

Zástupci českého knižního trhu v minulých dnech uvedli, že očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) tehdy uvedl, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předložil vládě.

Kabinet podporu za přibližně miliardu Kč pro českou kulturu ve čtvrtek schválil. Malá nakladatelství patří mezi subjekty nezávislé umělecké scény, na něž balíček myslí 440 miliony korun; podmínkou je, že žadatel alespoň jednou za poslední tři roky získal od ministerstva grant. "Vládní prioritou je pomoci především těm, za kterými nestojí velcí, silní vlastníci," uvedl ministr. Na ty velké a ziskové myslí vládní opatření, jako jsou program COVID a Antivirus, odklad nájmů pro firmy či kurzarbeit, doplnil.

Lukáš Novák, generální ředitel společnosti Euromedia Group, která je nakladatelem, distributorem i provozovatelem knižního řetězce, ČTK před Velikonocemi řekl, trh potřebuje od státu pomoc aspoň s provozními náklady. "Pak půjdeme a otevřeme vchody, nevěřili byste, jak se na to těšíme. Jen nás trochu varuje současná nálada mezi lidmi. Ta zatím knihám nepřeje a já se moc těším, aby to zas bylo jinak. Momentálně je ovšem mezi lidmi tolik obav a nejistot, že mezi jejich hlavní denní témata se knihkupec nevejde," uvedl.