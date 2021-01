Nakažených bylo opět méně, přibylo ale přes 300 hospitalizací

Praha - V pondělí přibylo v Česku 7590 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 1800 méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných s covidem-19 ale vzrostl o více než 300 na 6666 lidí. Právě kapacitou nemocnic se má podle představitelů vlády řídit případný přechod do nižšího stupně protiepidemických opatření. Do statistik přibylo 197 úmrtí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Index PES se třetí den drží na 70 bodech ze sta. Šestý den je tak ve čtvrtém stupni. Opět ale vzrostlo reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Má hodnotu 0,76.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v České republice 899.503 případů koronaviru. Více než 750.000 lidí se z nemoci vyléčilo. V zemi je aktuálně přibližně 135.500 nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu je v nemocnicích 1089 pacientů.

S covidem dosud zemřelo 14.646 lidí. Denní počty obětí se v tomto roce většinou drží nad 150. V pondělí zatím eviduje ministerstvo 74 zemřelých, tyto údaje ale obvykle při pozdějších aktualizacích rostou. "S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování," uvedlo ministerstvo.

Podíl pozitivních testů v pondělí klesl na 27 procent, o den dříve činil téměř 30 procent. Sedmidenní průměr je 28,6 procenta.

Nejvíce zasažené zůstává Trutnovsko, kde za posledních sedm dní evidují 1094 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Chebsko s 837 případy na 100.000 obyvatel. V několika okresech se naopak tento údaj dostal pod 300. Například na Teplicku bylo 246, na Ústecku 259 a na Chomutovsku 258 nakažených na 100.000 obyvatel v uplynulém týdnu.

V Česku aktuálně platí pátý stupeň protiepidemických opatření a vláda zatím o přesunu do nižšího neuvažuje. Podle jejích představitelů je to podmíněno uvolněním kapacity v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že pro zmírnění opatření by nemělo být s koronavirem hospitalizováno víc než 3000 lidí. Tato podmínka byla naposledy splněna v polovině října.

PES je stále na 70 bodech, opět ale vzrostlo reprodukční číslo

Index protiepidemického systému PES se třetí den drží na 70 bodech ze sta. Šestý den je tak ve čtvrtém stupni. Opět ale vzrostlo reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Má hodnotu 0,76. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Opatření proti koronaviru v ČR, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by to tak mělo zůstat, dokud se nezlepší situace v nemocnicích.

Reprodukční číslo se na začátku ledna dostalo na 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. V pondělí vzrostlo na 0,71, dnes o dalších pět setin. Ostatní parametry, na jejichž základě se index počítá, se ale lepší. Klesl podíl hospitalizací, průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny i čtrnáctidenní průměr nákaz mezi seniory na 100.000 obyvatel.

Hamáček očekává, že Česko v nejvyšším stupni systému PES zůstane ještě nějakou dobu. Novinářům v pondělí řekl, že rozvolňování bude podle něj možné až v době, kdy se uvolní lůžka v nemocnicích a bude přibývat 1000 až 2000 případů covidu-19 denně. Kabinet ale opatření částečně rozvolnil. Ode dneška se mohou otevřít papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že pro přechod na čtvrtý stupeň by nemělo být v nemocnicích víc než 3000 lidí. Počet hospitalizovaných bude stanoven i pro přechod do nižších stupňů. V pondělí bylo v nemocnicích 6666 nakažených s covidem-19 a 1089 z nich potřebovalo intenzivní péči.

"Skóre neříká nic jiného, než jakým způsobem se vyvíjí situace v populaci. V poslední době to ale není zcela v korelaci se zaplněním nemocnic. I když v současné době epidemie začíná polevovat, tak jsou stále ještě plné nemocnice," řekl Blatný. Řídit se jenom klesajícím rizikovým skóre by tak podle něj nebylo bezpečné.

Index PES klesl na úroveň čtvrtého stupně už po vánočních svátcích, tehdy na tři dny. Od 30. prosince do čtvrtka se držel nad hranicí pátého stupně. Na začátku ledna dosahoval až 90 bodů, což byla nejvyšší hodnota indexu od jeho zavedení loni na podzim. Opatření proti šíření nákazy se v Česku řídí podle pátého stupně od 27. prosince.