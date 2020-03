Nákaza připraví pořadatele veřejných akcí podle ČEA o miliardu Kč

Praha - Tuzemští pořadatelé společenských a veřejných akcí v souvislosti s koronavirem a vládními opatřeními odhadují ztráty přesahující miliardu korun. Více než třetina agentur přišla o minimálně 80 procent zakázek, z nichž řada ale zůstala zcela bez zakázek. Pomoc od státu hodlá využít přes 20 procent agentur, čtvrtina podnikatelů nepožádá o bezúročnou půjčku. Vyplývá to z ankety České eventové asociace (ČEA) mezi 416 společnostmi podnikajícími v pořádání akcí, výstavnictví, cateringových službách a dalších obslužných činnostech.

Současná omezení se přímo dotknou 10.000 lidí. Podnikaní z oslovených společností přerušilo nebo zcela zastavilo 57 podnikatelů. Ztráty musela ihned začít snižovat také ČEA. "Museli jsme sáhnout i k opatřením která mají přímý dopad na snížení mezd. To se dotklo více jak 5000 osob," uvedl předseda Asociace Jan Kubinec.

Z ankety dále vyplynulo, že i firmy, které by chtěly pomoc státu využít, jsou zatím zdrženlivé. Nechtějí své podnikání ještě více zatížit a čelit v dlouhodobém horizontu neúnosným ekonomickým dopadům, uvedl Kubinec. Stát by podle něj měl rozhodnout o zamezení zdanění práce, která nemohla být vykonána. "Návrat k normálu nebude z pohledu ČEA možný ani při zavedení tzv. chytré karantény," dodal.

ČEA navrhuje, aby vláda s okamžitou platností odložila platby DPH na nejméně tři měsíce po skončení krizových opatření. Žádá také o okamžité osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Podnikatelé budou moci žádat o bezúročné půjčky od 10.000 do 15 milionů korun s ročním odkladem v programu Úvěr COVID II. Úvěry poskytnou komerční banky, ručit za ně bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vláda také schválila odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům na půl roku od března do srpna, a to do výše minimálních záloh. Promine i červnovou zálohu na daň z příjmů u živnostníků i firem, tedy druhé u čtvrtletních plátců a první u pololetních. Schválen byl také kurzarbeit pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem. Stát jim uhradí 50 až 80 procent vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že hromadné akce budou povoleny jako jedny z posledních. Rozvolňování současných opatření umožní podle jeho náměstka Romana Prymuly tzv. chytrá karanténa, kdy se budou rychle vyhledávat a izolovat kontakty nakažených. Nový způsob karantény chce ministerstvo spustit po Velikonocích.