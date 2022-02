Nákaz koronavirem přibylo v úterý 37.627, méně než před týdnem

Praha - V úterý přibylo v Česku 37.627 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to téměř o 20.000 méně než před týdnem, kdy byl nárůst rekordní. Výrazně ubylo ale testů, podíl pozitivních vzorků zůstal podobný jako minulé úterý. Dalších 6674 lidí se nakazilo opakovaně, v mezitýdenním srovnání je to pokles o třetinu. Incidenční číslo se po dvou týdnech dostalo pod 2000. Za uplynulých sedm dní připadá v ČR na 100.000 obyvatel 1962 nakažených. S covidem je v nemocnicích 3553 hospitalizovaných, z toho 214 v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v úterý provedly zhruba 119.000 testů. Před týdnem jich bylo o polovinu více. V případě nejčastějších preventivních testů dosáhla pozitivita 23,19 procenta, minulé úterý byla jen těsně pod 23 procenty. U takzvané diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, byl podíl pozitivních vyšší než 46 procent, stejně jako před týdnem. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, pozitivita stagnovala okolo 31 procent.

Vysoké počty nakažených v posledních týdnech způsobuje varianta omikron. Ta je sice výrazně nakažlivější než původně dominantní delta, zároveň ale podle dosavadních studií způsobuje méně závažný průběh nemoci covid-19. Přesto počty hospitalizovaných vzrostly na nejvyšší úroveň v letošním roce. Podle revidovaných údajů bylo v pondělí v nemocnicích s covidem více než 3700 pacientů, poté jich tedy mírně ubylo. Tyto údaje se při dalších aktualizacích mohou ještě změnit. Počty lidí v těžkém stavu zůstávají prakticky stejné.

Zátěž nemocnic je ale stále výrazně nižší než při některých předchozích vlnách. Například zhruba před dvěma měsíci bylo hospitalizovaných kolem 7000, z toho přes 1000 ve vážném stavu.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 37.612 lidí. Obětí v poslední době mírně přibylo. V pondělí zemřelo s covidem 54 lidí, nejvíce od prvního lednového týdne. Na úterý zatím připadá 20 úmrtí. Podobně jako v případě hospitalizací se ale i tyto údaje při dalších aktualizacích obvykle mění. "Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic," uvádí ministerstvo.

Incidenční číslo se snížilo ve všech krajích Česka. V šesti z nich ještě zůstává nad hranicí 2000. Nejhorší situace na jižní Moravě, kde na 100.000 obyvatel připadá v uplynulých sedmi dnech 2202 nakažených. Následuje Liberecký kraj s incidencí 2152. Relativně nejlépe je na tom stále Karlovarský kraj, kde má incidenční číslo hodnotu 1580.

Od půlnoci skončí povinnost prokazování se covidovými certifikáty v restauracích, ubytovacích zařízeních, na hromadných akcích a dalších místech. "Prokazovat certifikátem se nebude v podstatě nikde," uvedl v úterý mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Dál bude platit povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách nebo početní omezení účastníků hromadných akcí. K pátku 18. února skončí plošné testování ve školách a firmách.

První případy koronaviru se v Česku objevily 1. března 2020. Od té doby odhalily laboratoře v zemi 3,311.152 nakažených. Z nákazy se dosud vyléčilo 2,97 milionu lidí.