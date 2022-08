Nájmy rychle rostou, klesá počet bytů nad 70 metrů čtverečních

Praha - Ceny nájmů v Česku dál rostou, dostaly se nad úroveň roku 2019 a očekává se další růst. Meziročně se podle portálu Realitymix.cz zvýšila průměrná cena pronájmu za metr čtvereční v republice o takřka 11 procent, v Praze pak podle analýzy developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group stoupl nájem o 15,6 procenta.

Důvodem rostoucích cen je mimo jiné snižování zásoby dostupných bytů. Například v krajských městech ubývají nemovitosti s rozlohou nad 70 metrů čtverečních (m2). Podle dat společnosti GarantovanyNajem.cz je pokles bytů o této rozloze meziročně v Praze o více než 54 procent - aktuálně je v metropoli volných 1960 bytů k pronájmu, zatímco loni jich bylo v nabídce 4300. V Brně je jich k dispozici 300, meziročně o 30 procent méně. V Plzni nabídka klesla o 37 procent na asi 100 bytů, ukazují data.

Podobná situace je podle firmy i v dalších univerzitních městech. Problém nedostatku těchto bytů by to tak mohl projevit například mezi studenty, kteří je využívají ke sdílenému bydlení. "Studenti, kteří tak plánují shánět od září byt k pronájmu, byť sdílený, by neměli situaci podcenit. Pokud si bydlení nezaopatří co nejdříve, je možné, že budou muset slevit ze svých nároků nebo si za pronájem více připlatit," uvedl řekl Viktor Mejzlík, spoluzakladatel GarantovanyNajem.cz.

Průměrná cena pronájmu za metr čtvereční se zvýšila ve všech krajských městech s výjimkou Ústí nad Labem, uvedla společnost Realitymix.cz. V Brně podle ní stoupla meziročně o 23 procent a v Českých Budějovicích o 17 procent. V Praze je podle Trigemy, Skanska Reality a Central Group na 360 korun za m2 a je na maximu od roku 2016. Průměrná cena krátkodobého nájmu dosahuje 28.500 korun měsíčně.

Očekává se, že v příštích dvanácti měsících nájmy dál porostou. V Praze o tři až čtyři procenta, což je přibližně 500 korun měsíčně, odhaduje Mejzlík. "Cena a poptávka po nájemním bydlení se zřejmě bude nadále měnit. Lidé ale nebudou ochotni kvůli zdražujícím se energiím platit enormně vysoké částky. Proto se bude jakýkoliv nárůst uskutečňovat mírným tempem," uvedla studie švýcarské společnosti PriceHubble mezi tuzemskými realitními odborníky.

Mejzlík odhaduje, že nedostupnost bydlení způsobená vysokými úrokovými sazbami i cenami nemovitostí spolu s rostoucí cenou za pronájem ovlivní zejména mladé lidi. I po dokončení studia tak budou využívat méně komfortních možností, například sdílených bytů nebo zůstanou bydlet déle u rodičů, aby si mohli na pořízení toho vlastního co nejdéle šetřit, uvedl.