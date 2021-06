Najít místo na nejznámější pláži turecké riviéry není nyní v neděli problém

Alanya (Turecko) - Najít místo k opalování na pláži Kleopatra, která je nejznámější pláží turecké riviéry, není nyní v neděli problém. Pro místní obyvatele platí zákaz vycházení, turistů je zatím málo. Rusové, kterých do oblasti Antalye zahrnující i město Alanya, přijíždí ze všech zahraničních cestovatelů nejvíce, mají do Turecka přerušené letecké spojení.

Pláž Kleopatra se nachází nedaleko historického centra města Alanye. Je dlouhá asi tři kilometry a pokrývá ji písek. Často je označována i za nejkrásnější pláž v této oblasti. Na mnoha místech tureckého pobřeží leží na plážích kromě písku také oblázky. Na pláži Kleopatra jsou k dispozici lehátka, která patří k přilehlým barům. Místa tam mají pro své hosty i některé malé hotely.

Kvůli pandemii cvoidu-19 nesmějí Turci a lidé dlouhodobě žijící v Turecku v neděli vycházet, respektive zákaz platí od sobotních 22:00 do pondělních 05:00. Výjimku mají turisté a lidé, kteří jdou do práce. U Kleopatřiny pláže tak například fungují bary a restaurace. Podle Mehmeta by opatření mohlo s červnem skončit.

V Alanyii, která má asi 200.000 obyvatel, byly dnes otevřené některé obchody se suvenýry, hlavní turistická třída byla ale kvůli nedostatku zahraničních návštěvníků prázdná, prodejny a stánky zavřené. Na promenádě u přístavu se procházelo jen několik turistů. "Je to velmi smutný pohled, vidět v tuto dobu toto místo bez lidí," řekl turistický průvodce Mehmet. Před pandemií se tam podle něj pohybovalo více turistů i mimo sezonu. Loni byla ale podle něj situace ještě horší.

Provincie Antalye předloni podle Asociace středomořských turistických hoteliérů (AKTOB) uvítala 16 milionů turistů, loni návštěvnost klesla na 3,5 milionu cestovatelů. Viceprezident asociace Kaan Kavaloglu předpokládá, že letos do Antalye přijede alespoň sedm milionu lidí, řekl ČTK.