Nájezdy trhačů medvědího česneku začaly, strážci jsou v pozoru

Strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras umísťovali 20. března 2020 na vybraná místa informační cedule, aby lidé netrhali medvědí česnek. Rostlinu volně trhat lze, ale jsou místa, kde je to zakázáno, což někteří nerespektují. Medvědí česnek je mezi lidmi oblíbený, přidává se třeba do pomazánek nebo se používá jako koření do polévek. Na snímku je dobrovolný strážce přírody Filip Chalupka.

Strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras umísťovali 20. března 2020 na vybraná místa informační cedule, aby lidé netrhali medvědí česnek. Rostlinu volně trhat lze, ale jsou místa, kde je to zakázáno, což někteří nerespektují. Medvědí česnek je mezi lidmi oblíbený, přidává se třeba do pomazánek nebo se používá jako koření do polévek. Na snímku je dobrovolný strážce přírody Filip Chalupka. ČTK/Zehl Igor

Babice nad Svitavou (Brněnsko) - Nájezdy trhačů medvědího česneku do přírody v Jihomoravském kraji začaly. Rostlinu volně trhat lze, ale jsou místa, kde je to zakázáno, což někteří nerespektují. Potýkají se s nimi i strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras, kteří dnes na vybraná místa umísťovali informační cedule, aby lidé rostlinu netrhali. ČTK to řekl zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

Fotogalerie

Medvědí česnek je mezi lidmi oblíbený, přidává se třeba do pomazánek nebo se používá jako koření do polévek. V Moravském krasu roste na několika místech v jeho střední části. Jde o přírodní rezervaci, kde je trhání jakýchkoliv rostlin ze zákona zakázáno. "Jen za jediný den o předchozím víkendu vyhodil strážce z přírodní rezervace deset trhačů medvědího česneku. Je to problém, více se nyní na to zaměříme," uvedl Tůma.

Rostlina ze zákona nepatří mezi zvláště chráněné druhy a v přírodě se běžně trhat dá. Potíž je, že se jí zvláště daří právě v rezervacích, kde se nic trhat nesmí. Strážci přírody mohou za porušení zákona na místě uložit pokutu až 10.000 korun. Ve vybraných lokalitách dnes umísťovali informační cedule s prosbou, aby lidé rostlinu netrhali. "Už loni, když jsme viděli ty nájezdy na medvědí česnek, tak jsme si řekli, že cedule na letošek nachystáme. Umístili jsme je ve vybraných lokalitách na začátek lesních cest, snad to pomůže," uvedl Tůma.

Problém s nezodpovědnými trhači se netýká jen Moravského krasu, řeší jej třeba i brněnští strážníci. Lidé za sběrem rostliny míří i do některých přírodních rezervací přímo v Brně. Například loni v jedné z nich přistihli osmačtyřicetiletou ženu, která rostliny odřezávala a skládala do pytle na odpadky. Měla šest plných pytlů u sebe, dalších šest opodál, vše prý pro vlastní potřebu. Strážníci případ předali do správního řízení.

Kvůli koronavirové epidemii je v celé ČR výrazně omezen volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Může se také chodit do přírody.