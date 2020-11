Nahrávka Hrůši s Hadelichem byla nominovaná na cenu Grammy

Praha - Nahrávka českého dirigenta Jakuba Hrůši a houslisty Augustina Hadelicha Bohemian Tales byla nominovaná na cenu Grammy v kategorii nejlepší sólo v klasické hudbě. Vítězové budou vyhlášeni 31. ledna. Album houslových skladeb Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Leoše Janáčka Bohemian Tales vzniklo ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. ČTK o tom za umělce dnes informovala Kateřina Motlová.

"Naplňuje mě v poslední době trvale radostí a hrdostí, jakých prvotřídních a celosvětových úspěchů se dostává nádherné české hudbě. Dosahuje u lidí rozechvění, posluchači mají husí kůži, jsou dojatí a naplnění ryzím citem a obdivem," uvedl k nominaci Hrůša. "A když tyto pocity mají i odborníci, je to ještě o to pozoruhodnější. Jsem opravdu šťastný, že můžu přispívat k slávě české hudby ve světě," dodal.

Oba mladí umělci, Jakub Hrůša a Augustin Hadelich, spolu poprvé provedli Dvořákův houslový koncert v roce 2017 za doprovodu Newyorské filharmonie. New York Times Hrůšu označily za dirigenta s tryskově rychlým kariérním vzestupem a Hadelicha za jednoho z nejlepších houslistů své generace.

Tentýž tandem, tentokrát za doprovodu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, nyní nahrál Dvořákův koncert pro vydavatelství Warner Classics. Na albu Bohemian Tales je Hrůša a Hadelich doplnili komorními skladbami nejen Antonína Dvořáka, ale i dalších dvou českých autorů Josefa Suka a Leoše Janáčka. "Každý z těchto tří skladatelů se jedinečným způsobem zapsal do historie české klasické hudby," podotkl Hadelich.

Dvořákův houslový koncert spolu s Jakubem Hrůšou provedli s mnoha orchestry již několikrát. "Mnoho dirigentů se tomuto dílu vyhýbá, ale Jakub (Hrůša) zná všechny detaily i záludnosti a přímo si v nich libuje," konstatoval houslista německo-italsko-amerického původu.

Dirigent Hrůša v roce 2018 o dalších pět let prodloužil své působení ve funkci šéfdirigenta Bamberských symfoniků. V čele předního německého orchestru, který řídí od sezony 2016/2017, tak setrvá do roku 2026. Hrůša zároveň působí jako hlavní hostující dirigent České filharmonie. Je pravidelným hostem nejvýznamnějších orchestrů světa. Loni nejprodávanější světový časopis se zaměřením na klasickou hudbu BBC Music Magazine ocenil album klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů v interpretaci klavíristy Ivo Kahánka a Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Hrůšou jako nahrávku měsíce (Recording of the Month).

Hadelich se narodil v roce 1984 v italské Cecině německým rodičům. V letech 2004 až 2007 studoval na hudební univerzitě Juilliard School u Joela Smirnoffa. Po absolutoriu zůstal v New Yorku a v roce 2014 se stal americkým občanem.

Grammy Awards je ocenění udělované americkou Národní akademií hudebního umění a věd ve Spojených státech za mimořádné úspěchy v hudebním průmyslu. Poprvé se Grammy udělovaly začátkem roku 1959. Českých umělců, kteří Grammy získali, je jen několik. Například v roce 1982 udělila akademie cenu za nejlepší operní nahrávku záznamu Janáčkovy opery Z mrtvého domu se sólisty Ivem Žídkem, Jiřím Zahradníčkem a Václavem Zítkem, kterou dirigoval Charles Mackerras. V roce 1986 dokonce dva gramofonky získal český rodák Jan Hammer, a to za nejlepší instrumentální skladbu a popový instrumentální výkon. V obou případech byla oceněna jeho hudba pro seriál Miami Vice.

Nominaci na Grammy získala před čtyřmi lety také například česká mezzosopranistka Magdalena Kožená s deskou Monteverdi v kategorii klasické vokální sólové album, cenu ale nakonec nezískala.