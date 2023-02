Praha - Dnes náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr, bylo mu 46 let. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Dürr byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů se tehdy vrátil z Varšavy do České republiky. Následně se ale do Polska k práci vrátil. Soustrast pozůstalým vyjádřili mimo jiné polský premiér Mateusz Morawiecki či ministr zahraničí Zbigniew Rau.

"Ministerstvo zahraničních věcí s velkým zármutkem oznamuje, že dnes náhle zemřel Jakub Dürr, český velvyslanec v Polsku. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a jeho blízkým," uvedlo ministerstvo na twitteru.

"Těžko se vyrovnávám se zprávou, že odešel jeden z nejtalentovanějších českých diplomatů Jakub Dürr. Je mi to ohromně líto a v myšlenkách jsem s jeho rodinou a blízkými," napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Pro českou diplomacii udělal mnoho nejen v Polsku, v minulosti neúnavně prosazoval naše zájmy v Evropské unii, evropským záležitostem se s houževnatostí věnoval i v ústředí," dodal v tiskové zprávě ministerstva.

Dürr se stal velvyslancem ve Varšavě předloni v prosinci. V letech 2018 až 2020 byl stálým představitelem České republiky při Evropské unii. Ve funkci tehdy skončil předčasně, na postu jej nahradila Edita Hrdá. Dříve byl také náměstkem ministra školství a ministra zahraničí či prorektorem pro zahraniční a vnější vztahy Univerzity Palackého v Olomouci.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že Dürr zanechal nesmazatelnou stopu na celkové podobě a směřování české unijní politiky. "Byl rozeným diplomatem, jedním z nejvíce respektovaných a oblíbených všude tam, kam přijel. Svou každodenní prací a osobním nasazením zlepšoval vztahy i reputaci současného Česka. Měl dar tlumit spory a nedůvěru, byl otevřený, laskavý a pozitivní, lidé různých názorů a orientací ho nejen uznávali, ale také měli rádi," uvedl resort.

"nmS velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Jakuba Dürra, českého velvyslance v Polsku. Skvělý diplomat, tvrdě pracoval pro polsko-české vztahy. Zemřel tak náhle, v tak mladém věku. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Odpočívej v pokoji," napsal na twitteru polský premiér Morawiecki.

Polský ministr zahraničí Rau na twitteru polsky i česky napsal, že zprávu o Dürrově úmrtí přijal "s velkým zármutkem". "Před pár dny jsme společně oslavili 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Polskem a Českou republikou," uvedl. "Budu na něj vzpomínat jako na mimořádně profesionálního diplomata a srdečného člověka, který přispěl k posílení polsko-českých vztahů. Upřímnou soustrast rodině a přátelům velvyslance," dodal šéf polské diplomacie.

Velvyslanec Polska v České republice Mateusz Gniazdowski napsal, že odešel "skvělý kolega a významný diplomat, upřímný přítel Polska". "Jakub byl velký profesionál a hlavně dobrý člověk a kamarád," napsala místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Kondolence vyjádřila také řada dalších současných či bývalých kolegů diplomata či novinářů působících v Bruselu. Zprávu zaznamenala také řada polských médií včetně tiskové agentury PAP, deníku Gazeta Wyborcza či týdeníku Wprost.