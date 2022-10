Nagyová: Úspěch je postup do druhého kola voleb i zisk 40 procent hlasů

Jihlava - Neúspěšná kandidátka do horní komory Jana Nagyová z hnutí ANO označila za úspěch už svůj postup do druhého kola senátních voleb. Že v něm nevyhrála, ji na jednu stranu mrzí, ale získaných skoro 40 procent hlasů proti předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) považuje také za velmi dobrý výsledek. Vede ji k tomu, že se chce dál angažovat. Novinářům to řekla v jihlavském Dělnickém domě, kde se stranickými kolegy sledovala průběh sčítání hlasů.

Vystrčilovi k obhajobě mandátu Nagyová gratulovala. "Protože ten mandát je zasloužený v tomhle případě, že opravdu se tady zvedlo hodně lidí," uvedla. Zároveň také řekla, že od zástupců stran, které Vystrčila podporovaly, o ní po sociálních sítích kolovaly lživé informace. Jako příklad uvedla své vyjádření pro Českou televizi, že v případě zvolení požádá o imunitu, což následně označila za přeřeknutí. Výrok podle ní koloval dál, i když ho mnohokrát. vysvětlovala.

Nagyová čelí společně s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem obžalobě v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Předseda ANO se v její prospěch ve volební kampani výrazně angažoval.

Šlo o zřejmě nejsledovanější duel těchto senátních voleb, voličská účast byla na Jihlavsku podstatně vyšší než před šesti roky. Podle www.volby.cz přišlo ve druhém kole 38,74 procenta voličů, což byla s velkým odstupem nejvyšší volební účast ze všech obvodů, kde se dnes druhé kolo senátních voleb konalo.

Účast v senátních volbách označila Nagyová za velkou zkušenost. "Dalo mi to velkou sílu se zvednout a jít dál. A pochopila jsem, že jsou lidi, kteří o to stojí," řekla. Dodala, že Senát není jediné místo, kde se dá pomáhat. Teď ji kromě pokračování soudu čeká dohánění pracovních restů. "Třetí věc - za poslední měsíc jsem děti skoro neviděla," podotkla.

V komunálních volbách před týdnem získala Nagyová na kandidátce ANO místo v jihlavském zastupitelstvu. Hnutí ANO v Jihlavě volby vyhrálo, druhá nejúspěšnější kandidátka ODS a lidovců ale vyčkávala s dalším koaličním vyjednáváním na ukončení senátních voleb.

Volební účast v obvodu Jihlava i v prvním kole voleb byla nejvyšší z 27 obvodů, kde se nový senátor volil, hlasovalo 48,93 procenta voličů. Do druhého kola postoupil Vystrčil, který byl společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09, se ziskem 45,62 procenta hlasů. Nagyová získala v prvním kole 30,56 procenta hlasů.

Před šesti lety byla účast v první kole voleb do Senátu na Jihlavsku 36 procent. Ve druhém kole, v němž se Vystrčil utkal s historikem Michalem Stehlíkem (za KDU-ČSL), přišlo tehdy necelých 15 procent voličů.