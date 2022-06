Nadšenci vyrazí ve starých škodovkách do Helsinek, denně ujedou 400 km

Olomouc - Na dvoutýdenní cestu po střední a severní Evropě vyrazí příští týden v sobotu z Olomouce čtveřice nadšenců ve dvou osobních vozidlech Škoda z 80. let minulého století. Posádky plánují denně ujet 400 kilometrů a jejich cílem budou Helsinky. ČTK to sdělil Jan Liška, který usedne za volant jednoho z dvojice automobilů.

Nadšenci vyjedou z Olomouce, odkud se přesunou do Varšavy, poté do litevské Klajpejdy, Rigy v Lotyšsku, estonské Valgy a Talinu. Své putování zakončí v Helsinkách. Škoda tandem tvoří veteráni z 80. let minulého století. Škoda Rapid 135 pochází z limitované edice Weltmeister. Vůz je vybavený motorem ze Škody Favorit na bezolovnatý benzin. Jeho dlouholetým majitelem byl německý automobilový závodník Willi Obermann. Druhá Škodovka 120 sice nemá tak slavnou historii, ale může se pyšnit perfektním stavem a pouze 33.000 najetými kilometry. Její majitel je teprve druhý v pořadí.

Oba vozy jsou podle Lišky ve velmi dobré technické kondici, jelikož majitelé provádějí jejich pravidelnou údržbu. "Riziko, že se cestou něco na jedné či druhé škodovce porouchá, téměř hraničí s jistotou, ale v tom se skrývá to pravé dobrodružství," podotkl s úsměvem Liška, který je majitelem Škody Rapid 135 z roku 1989. Vozidlo vydražil před časem v muzeu Svět Škodovek.

Na případné technické závady je tým připraven a nemělo by ho nic zaskočit. "S veterány a jejich opravami trávím většinu volného času, takže se žádných komplikací neobávám" podotkl Liška, který společně s třemi kamarády každoročně vyráží na motorkách po Evropě. Letos ale udělali výjimku a motocykly vyměnili za historické osobní automobily z továrny Škoda.