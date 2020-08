Nádraží v Chotyni je kulturní památkou, zabrání to demolici

Chotyně (Liberecko) - Vlakové nádraží v Chotyni na Liberecku vyhlásilo ministerstvo na žádost Libereckého kraje kulturní památkou. Zchátralou a léta nevyužívanou secesní stavbu chtěla přitom Správa železnic zbourat a nahradit přístřeškem. Proti rozhodnutí může Správa železnic podat rozklad, takže vyhráno ještě není, řekla ČTK chotyňská starostka Jana Mlejnecká (NEZ), která ale věří, že je vše na dobré cestě a budovu se podaří zachránit.

Podle mluvčí Nely Friebové už Správa železnic rozhodnutí Ministerstva kultury ČR obdržela a seznamuje se s jeho závěry. Zároveň zváží, zda proti němu v zákonné lhůtě 15 dnů podá rozklad.

S rozhodnutím ministerstva je spokojen liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Před čtrnácti dny jsem v Heřmanicích u Frýdlantu viděl nádraží, které stát nechtěl 30 roků převést obci Heřmanice, dokud skoro celé nespadlo a měl jsem obavu, aby to v Chotyni nedopadlo podobně. Kladné rozhodnutí ministerstva považuji za skvělou zprávu, protože nádraží na kopečku k Chotyni prostě patří a zaslouží si lepší osud, než demolici," komentoval rozhodnutí Půta.

Chotyně o záchranu secesní stavby dlouhodobě usiluje. Má jasný cíl - zřídit v objektu skautskou základnu. "Je to ideální řešení, které by ani nestálo moc peněz. Naši skauti potřebují pořádné zázemí, které dosud nemají. Věřím, že Správa železnic se o budovu dobře postará. Ze strany obce navíc stále platí to, co jsme vždy prohlašovali - že jsme ochotni kdykoliv a s čímkoliv pomoci," řekla chotyňská starostka.

Podle Správy železnic nebylo nádraží dlouhodobě obsazené personálem, proto ho chtěla zbourat a nahradit přístřeškem. Jde přitom o zčásti dřevěnou budovu, která se svým vzhledem běžným nádražím vymyká. Zbourání historicky cenného objektu, aby na stejném místě mohl vyrůst pouhý přístřešek pro cestující, je dle názoru Ministerstva kultury ČR neakceptovatelné. A to nejen z hlediska památkové péče, ale také z pohledu cestujících, jimž by takové řešení přineslo snížení komfortu. Na záchranu nádraží vznikla i petice, kterou podepsalo více než tisíc lidí.