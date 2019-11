Nádraží Bubeneč budou provozovat Preisler, Kontra a Krb

Praha - Provozovateli bývalého bubenečského nádraží budou Richard Preisler, Martin Kontra a Martin Krb. Jejich projekt s názvem Stanice 6 zvítězil ve veřejné soutěži, do které se přihlásilo 50 uchazečů. Výsledek tendru na dnešním jednání schválila rada městské části Praha 6. Objekt bude nyní radnice rekonstruovat, na konečné podobě se bude podílet i nový provozovatel. Veřejnosti by se mohl prostor otevřít v roce 2021. Praha 6 budovu pronajme na deset let za 100.000 korun ročně.

Výběrová komise složená ze tří úředníků a šesti koaličních a opozičních zastupitelů v pondělí uskutečnila osobní rozhovory s pěti finalisty řízení. Nejvíce hlasů dala projektu Preislera, Kontry a Krba, kteří stojí za úspěšnými podniky jako Bajkazyl spojující cyklodílnu, půjčovnu, bar a kulturní prostor, dále Vínobar Dvojka nebo Holešovická Šachta. Radnice i na základě ankety mezi obyvateli chce, aby se z nádraží Bubeneč stalo kulturní centrum s bistrem a kavárnou nabízející také další služby pro volný čas.

"Bude to první bývalá nádražní budova v Praze, která dostane natrvalo nový smysl a život. Mimo Prahu už takové zdařilé projekty existují, ale v hlavním městě to bude premiéra," ?řekl místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN), který byl předsedou komise. V případě, že by radnice neuzavřela smlouvu s vítězem tendru, oslovila by další finalisty podle pořadí.

Spolek Povaleč provozující kulturní a komunitní centrum Klubovna v Dejvicích s projektem Nádraží Bubeneč skončil na druhém místě. Třetí příčku obsadili novináři Petr Orálek a Karel Škrabal, čtvrtí byli divadelníci bratři Petr a Matěj Formanovi, pátý skončil spolek Pražské centrum.

Praha 6 dostala bubenečské nádraží do správy začátkem roku od hlavního města, které ho koupilo i s přilehlými pozemky za přibližně 14 milionů korun od Českých drah. Jako nádraží přestala budova sloužit v srpnu 2014, kdy ji nahradila nová stanice Praha-Podbaba. Nádraží v Bubenči vzniklo v roce 1850.