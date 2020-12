Nadnárodní potravináři se staví proti kvótám na potraviny

Praha - Nadnárodní potravinářské firmy se staví proti zavádění kvót pro české potraviny v řetězcích. Kritizují protekcionismus českého trhu a tvrdí, že nedává smysl s bojem proti tzv. dvojí kvalitě potravin. Poslancům ze sněmovního zemědělského výboru to napsali ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky Jan Levora, dopis má ČTK k dispozici. Výbor ve středu zavedení kvót v novele zákona o potravinách, která bojuje proti dvojí kvalitě potravin, podpořil. Členy sdružení jsou většinou české pobočky nadnárodních společností, jako jsou Nestlé či Unilever. S kvótami sdružení nesouhlasí, jsou podle něj v rozporu s pravidly jednotného vnitřního trhu EU.

Sněmovní zemědělský výbor podpořil ve středu zavedení kvót na potraviny, od roku 2022 by muselo být v obchodech 55 procent českých produktů, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 procent. Návrh Radima Fialy (SPD) prošel hlasy vládní koalice a jeho domovské strany.

Kvóta by se neměla týkat maloobchodních provozoven s plochou do 400 metrů čtverečních nebo specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Výbor tyto návrhy schválil jako změny k vládní novele zákona o potravinách, která zavádí tresty za tzv. dvojí kvalitu potravin.

Součástí návrhu je seznam potravin, kterých by se měly kvóty týkat. Jde o produkty, které se dají v ČR pěstovat. V mnoha případech ale v nich není ČR soběstačná, jde například o květák, brokolici, jahody nebo vepřové maso. Návrh dlouhodobě podporuje za Agrární komoru ČR její bývalý prezident Zdeněk Jandejsek. Proti naopak byl předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek. Zastánci sporné novely argumentují tím, že i koronavirová krize ukázala, že je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

"Upozorňujeme, že nedává úplnou logiku bojovat na jedné straně proti tzv. dvojí kvalitě a zároveň na druhé straně za potravinovou soběstačnost - buď chceme mít všude stejné potraviny, pak ale nemůžeme ohraničovat trh, nebo chceme ohraničovat trh, ale pak nemůžeme mít stejné potraviny. Obecně tlak na důsledné zestejňování receptur ve svém důsledku velmi pravděpodobně povede k ještě větší dekoncentraci výroby mimo hranice ČR, což je v přímém rozporu s deklarovanými záměry, jak posílit potravinovou soběstačnost ČR," píše Levora.

Návrh, který stanoví procenta, vyvolává podle sdružení otázky, zda je v souladu s evropským právem. Upozorňuje, že pokud bude schválen, nejspíš povede k žalobám u Evropského soudu, což bude mít negativní dopad na český byznys. Novelu zákona nyní projedná sněmovna v závěrečném třetím čtení.