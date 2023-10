Nadále platí, že čeští občané nebyli zasaženi útoky v Izraeli

Praha/Tel Aviv - Nadále platí, že čeští občané nebyli zasaženi teroristickými útoky v Izraeli, po večerní vlně raketového ostřelování byla noc na dnešek na většině izraelského území klidná. V dnešním vyjádření, které ČTK poskytlo ministerstvo zahraničí, to uvedl zástupce velvyslankyně Cyril Bumbálek, který aktuálně pobývá v Tel Avivu.

Neděle je podle Bumbálka pro Izrael prvním pracovním dnem po svátcích. "S výjimkou zasažených oblastí se očekává postupný návrat života do normálu, zůstanou ale ještě zavřené školy a platí nadále mimořádný stav," sdělil. Uvedl také, že funguje veřejná doprava i letiště v Tel Avivu. "Pouze část leteckých společností zrušila lety, ranní let do Prahy operovaný leteckou společností Smartwings odletěl podle letového plánu," doplnil.

V sobotu večer oficiální údaje podle Bumbálka potvrdily 200 obětí na životech z řad civilistů i vojáků. "Velká část obětí jsou podle izraelského ministra zahraničních věcí Eliho Kohena, který v sobotu večer hovořil se zahraničními diplomaty, civilisté. Chladnokrevně byly zavražděny celé rodiny včetně žen a dětí. Potvrdily se také zprávy o únosech izraelských civilistů a vojáků do Pásma Gazy, jde pravděpodobně o desítky osob," uvedl Bumbálek.

Na Izrael v sobotu ránu zahájilo rozsáhlý útok palestinské radikální hnutí Hamás, Izrael reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Panují obavy z toho, aby se konflikt, který si už vyžádal stovky obětí a zraněných na obou stranách, nerozšířil do dalších částí regionu.