Nadal si dá po konci na US Open pauzu, těší se na ženu a narození syna

Španělský tenista se loučí s fanoušky při odchodu z kurtu po prohře v osmifiále US Open v New Yorku, 6. září 2022.

Španělský tenista se loučí s fanoušky při odchodu z kurtu po prohře v osmifiále US Open v New Yorku, 6. září 2022. ČTK/AP/Julia Nikhinson

New York - Po osmifinálovém konci na US Open Rafael Nadal na tenis na chvíli zapomene. Šestatřicetiletý Španěl přišel o sérii 22 vítězných grandslamových zápasů, do níž se odstoupení ve Wimbledonu nepočítá, a těší se domů na Mallorku za těhotnou manželkou. První dítě by měla porodit na konci října.

"Teď se musím postarat o spoustu důležitějších věcí, než je tenis," řekl Nadal po porážce s Američanem Francesem Tiafoem 1:3 na sety. "Přijde chvíle, kdy uvidím svého prvního syna a doufám, že všechno proběhne v pořádku," dodal. Před pár dny deník Marca napsal, že Nadalova těhotná žena Maria byla hospitalizována, aby se předešlo komplikacím. Lékaři si ji zatím v nemocnici nechali.

"Rozhodně teď nemám ponětí, jak bude vypadat další tenisový program. Osobní život je mnohem důležitější než má práce," řekl tenista, jenž vlastní rekordních 22 grandslamových trofejí a letos ovládl Australian Open i Roland Garros.

Na US Open skončil Nadal v pondělí v osmifinále. Hrát by měl od 23. září Laver Cup v Londýně, pátý ročník soutěže mezi výběry Evropy a světa. "Mám za sebou pár těžkých měsíců. Až budu cítit, že jsem psychicky připravený, půjdu zas do toho," řekl.

I když v New Yorku nenaplnil očekávání, po turnaji může být znovu světovou jedničkou. Rus Daniil Medveděv vyklidí trůn po osmifinálové prohře s Australanem Nickem Kyrgiosem. Šanci poskočit do čela žebříčku mají Nadalův krajan Carlos Alcaraz a Nor Casper Ruud. Oba by museli ve Flushing Meadows dojít do finále. V opačném případě bude jedničkou Nadal.