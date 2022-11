Nadal se po vyřazení v Paříži nepovažuje pro Turnaj mistrů za favorita

Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal po vyřazení ve 2. kole turnaje Masters v Paříži pochybuje, že bude na nadcházejícím Turnaji mistrů pro soupeře velkou hrozbou. Vítěz 22 grandslamových titulů nastoupil na okruhu ATP Tour poprvé od zářijového US Open, po němž si dopřál pauzu a dočkal se narození prvního syna, zápas s Tommym Paulem ale nedokázal dotáhnout do vítězného konce. S Američanem po nadějném začátku prohrál 6:3, 6:7, 1:6. Félix Auger-Aliassime z Kanady a Rus Andrej Rubljov mají jistou účast na Turnaji mistrů.

Titul z Turnaje mistrů je jedním z mála úspěchů, který Nadalovi v bohaté sbírce chybí, a rodák z Mallorcy neočekává, že by se na tom po letošním roce něco změnilo. "Jsem nadšený, že tam budu hrát, i když za sebou nemám právě perfektní měsíce. Za posledních pět měsíců jsem na Tour nestrávil příliš dní. Nemyslím ani tolik na hraní zápasů na kurtu, říkám prostě na Tour. Při tréninku s ostatními. To je to, co bych potřeboval," konstatoval Nadal.

Aktuálně druhý hráč světového žebříčku se od US Open, kde vypadl už ve 4. kole, věnoval manželce, kterou v závěru těhotenství trápily zdravotní komplikace. Na kurt se vrátil jen na jediný den kvůli rozlučce velkého soupeře a přítele Rogera Federera v Laver Cupu, na začátku října se pak mohl radovat z narození syna.

"Je pro mě těžké si teď představit, že přijedu na finále sezony v dostatečně dobré formě na to, abych vyhrál turnaj, který jsem za celou svou kariéru nevyhrál," uvedl ke svým vyhlídkám na Turnaj mistrů, kde je jeho maximem dvojnásobná finálová účast. Závěrečná akce sezony pro osmičku nejlepších hráčů roku je v Turíně na programu od 13. do 20. listopadu.

Auger-Aliassime má po 14. výhře v řadě jistý Turnaj mistrů

Tenista Félix Auger-Aliassime vydřel ve středu ve druhém kole turnaje Masters v Paříži třísetové vítězství nad Mikaelem Ymerem a po 14. výhře za sebou se může těšit na start na Turnaji mistrů. Jistotu už má i Rus Andrej Rubljov. Jejich pronásledovatelé v letoším žebříčku Američan Taylor Fritz a Polák Hubert Hurkacz, kteří měli jako jediní ještě šanci je v boji o poslední dvě postupová místa předstihnout, v Paříži své zápasy 2. kola nezvládli.

Ze hry venku je v pařížské hale Bercy bývalá světová jednička Daniil Medveděv. Ruský tenista, který si v neděli jako zatím poslední šestý zajistil místo na závěrečném elitním turnaji pro osmičku nejlepších hráčů sezony v Turíně, ztratil třísetovou bitvu s Alexem de Minaurem. Frustrovaný šampion z roku 2020 a loňský finalista po porážce 4:6, 6:2, 5:7 nejprve rozmlátil raketu o zem, než se vydal k síti pogratulovat soupeři. Australan porazil hráče z elitní pětky světového žebříčku na 19. pokus poprvé v kariéře.

Dvaadvacetiletý Auger-Aliassime, jenž v uplynulých týdnech získal tituly na třech turnajích v řadě, zdolal Ymera 6:7, 6:4, 7:6. Fritz naopak třísetový duel nezvládl a domácímu Gillesi Simonovi podlehl 5:7, 7:5, 4:6. Hurkacz prohrál s Dánem Holgerem Runem 5:7, 1:6. Rubljov si postup do 3. kola zajistil už v úterý.

Tenisový turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 6,008.725 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Alcaraz (1-Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:4, 6:4, Paul (USA) - Nadal (2-Šp.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, De Minaur (Austr.) - Medveděv (4-Rus.) 6:4, 2:6, 7:5, Tsitsipas (5-Řec.) - Evans (Brit.) 6:3, 6:4, Auger-Aliassime (8-Kan.) - M. Ymer (Švéd.) 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (8:6), Simon (Fr.) - Fritz (9-USA) 7:5, 5:7, 6:4, Rune (Dán.) - Hurkacz (10-Pol.) 7:5, 6:1, Moutet (Fr.) - Norrie (12-Brit.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), Carreňo (14-Šp.) - Shapovalov (Kan.) 7:6 (7:2), 2:6, 6:4, Tiafoe (16-USA) - Draper (Brit.) 6:3, 7:5, Musetti (It.) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 6:2, Dimitrov (Bulh.) - Fognini (It.) 6:0, 7:5.