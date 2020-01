Nadal se po postupu omlouval sběračce, kterou trefil do hlavy

Španělský tenista Rafael Nadal se sběračkou míčků, kterou během zápasu 2. kola Australian Open trefil míčkem do hlavy.

Melbourne - Po vydřených úvodních dvou setech mohl Rafael Nadal slavit v duelu s Federicem Delbonisem nakonec hladký postup do třetího kola Australian Open. V závěru třísetového zápasu ale ještě prožil chvíle strachu poté, co špatně trefený míček z jeho rakety zasáhl sběračku míčků přímo do hlavy.

Nadal se okamžitě běžel ujistit, že je v pořádku, a na omluvu dívku políbil na tvář. Po zápase se u ní znovu zastavil a věnoval jí čelenku, než šel poděkovat divákům za podporu.

"Byl to jeden z nejděsivějších momentů, jaké jsem kdy na tenisovém kurtu zažil - ten míček byl hodně rychlý a mířil jí přímo na hlavu," řekl loňský finalista v pozápasovém rozhovoru na dvorci. "Měl jsem o ni vážně strach. Jsem hrozně rád, že jsi v pořádku. Jsi statečná," obrátil se znovu i přímo na dívku.

Nadal zdolal Argentince 6:3, 7:6 a 6:1. V úvodních setech se ale na vítězství hodně nadřel. První dva gamy se hrály 18 minut a Španěl při podání soupeře nevyužil šest brejkbolů. V první sadě nakonec proměnil jen jeden z devíti, ve druhém setu nebyl při stejném počtu příležitostí úspěšný vůbec a musel o něj bojovat ve zkrácené hře. Ve třetím už šance využíval a získal ho za půl hodiny. Celkem na kurtu strávil dvě a půl hodiny.

Ještě víc práce měl s postupem možný Nadalův soupeř pro osmifinále Nick Kyrgios. Domácí bouřlivák, který v posledních dnech sklízel chválu za snahu pomoci zmírnit následky ničivých požárů v zemi, ztratil v duelu s Gillesem Simonem set a na kurtu strávil téměř tři hodiny. Navíc několikrát ukázal i své horší já, například když se v závěru obořil na fanoušky, že ho špatně povzbuzují.

Ve chvíli, kdy byl napomínán za přetahování časového limitu na podání, pak navíc imitoval Nadalovu tradiční zdlouhavou přípravu na servis, kterou je druhý hráč světového žebříčku proslulý. Nadala se ale parodování nijak nedotklo, když se o něm dozvěděl. "Upřímně řečeno, je mi to úplně jedno. Pokud to bylo legrační, jen dobře. Já jsem tady, abych hrál tenis," konstatoval.

Medveděva v Melbourne nezastavilo ani krvácení z nosu

Rus Daniil Medveděv se musel ve druhém kole Australian Open vypořádat se soupeřem i s krvácením z nosu. Čtvrtý nasazený hráč vše zvládl a dál je největší hrozbou pro trio Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer. Medvěděv by mohl ukončit jejich tříleté grandslamové panování.

Loňský finalista US Open Medveděv porazil španělského kvalifikanta Pedra Martíneze 7:5, 6:1 a 6:3. "Hrál jsem o něco lépe než v prvním kole, ale pořád je tam prostor ke zlepšení. Můžu být agresivnější," zhodnotil utkání.

Zápas v Areně Margaret Courtové začal pod širým nebem, ale záhy začalo pršet a už po první odehrané hře organizátoři museli zatáhnout střechu. "Zcela se změnily podmínky, bylo dusněji, větší vlhkost vzduchu a míč lítal rychleji. I zvuk úderů je jiný, ale myslím, že tentokrát to byla moje výhoda," uvedl Medveděv.

První set získal v koncovce a ve druhém dominoval. Jediným problémem bylo, že si za stavu 5:0 musel zavolat lékaře, aby mu pomohl zastavit krvácení z nosu. "Stane se mi to dvakrát, spíše jednou za rok," řekl a dodal, že to nemá nic společného s velkým vypětím. "Ne, ne, to bych krvácel v každém zápasu," ujistil třiadvacetiletý Rus, jehož dalším soupeřem bude domácí Alexej Popyrin.

Gulbis dlouho sháněl tenisky, poprvé je v Melbourne ve 3. kole

Nečekaný problém řešil bývalý desátý tenista světa Ernests Gulbis. Lotyšský hráč po svém propadu žebříčkem na 256. místo světa přišel o sponzora obuvi a při Australian Open dlouho sháněl v Melbourne svou velikost.

"Kupuju si tenisky sám. Vzal jsem si jen jedny, že si je tady koupím, což jsem si myslel, že při Australian Open nebude problém," řekl semifinalista Roland Garros z roku 2014. Mýlil se ale. Svoji velikost (45) pořídil až na sedmý pokus.

Jednatřicetiletý tenista boty potřebuje možná víc, než čekal. Zvládl už tři zápasy v kvalifikaci a po výhrách nad talentovaným Kanaďanem Felixem Augerem-Aliassimem a Slovincem Aljažem Bedenem je poprvé na Australian Open ve 3. kole.

A boty si bude muset kupovat znovu. "Tyhle už mají díru," posteskl si. Čas do duelu s desátým nasazeným Gaëlem Monfilsem z Francie má do soboty.