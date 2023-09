Nadal připustil, že Djokovič je nejlepší tenista historie

Madrid - Španělský tenista Rafael Nadal připustil, že Novak Djokovič je nejlepší hráč historie. Bývalý první hráč světa a vítěz 22 grandslamů, který se zotavuje po operaci kyčle, to prohlásil v rozhovoru pro deník AS.

"Čísla a statistiky hovoří jasně. A on má čísla a statistiky lepší než já. Všechno ostatní jsou jen pocity, co se vám líbí a co ne. Ale čísla zpochybnit nejde," prohlásil Nadal v připomínce, že Djokovič získal rekordních 24 grandslamů.

"Takže z pohledu statistik je Djokovič nejlepší hráč v historii. To je bez debat," přidal šestatřicetiletý Nadal. "Samozřejmě se na to každý může dívat jinak a říkat, že já měl mnohem víc zranění a on štěstí a tak dále. Ale i to k tenisu patří. Takže já Novakovi můžu pouze pogratulovat k tomu, co všechno dokázal, a rozhodně mě to netrápí," zdůraznil sedmatřicetiletý Nadal, že on zdravotní problémy jako výmluvu používat nechce.

"Říkal jsem to v době, kdy rekord v počtu grandslamů patřil mně. Říkal jsem to, když se na mě Djokovič dotáhl a říkám to i teď, kdy mě překonal. Je to, jak to je, a co bylo, to nezměním. Jsem opravdu nad míru spokojený s tím, co jsem dokázal," uvedl.