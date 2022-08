Nadal při návratu na kurty po zranění v Cincinnati vypadl s Čoričem

Cincinnati (USA) - Rafaelu Nadalovi návrat na kurty po šestitýdenní pauze nevyšel. Španělský tenista prohrál na turnaji v Cincinnati ve svém úvodním utkání v 2. kole 6:7, 6:4, 3:6 s Chorvatem Bornou Čoričem.

Držitel rekordních 22 grandslamových titulů nehrál od úvodu července, kdy musel kvůli natrženému břišnímu svalu odstoupit z Wimbledonu před semifinále proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. V Cincinnati se chtěl šestatřicetiletý Nadal naladit na blížící se US Open. "Do New Yorku zbývá týden a půl. Je smutné, že už tady nebudu pokračovat. Potřebuju se dostat do grandslamového módu," řekla světová trojka po vyřazení.

Zápas trval téměř tři hodiny, navíc ho v prvním setu na půldruhé hodiny přerušil déšť. Nadal nevykazoval žádné známky zdravotních omezení. "Potřebuju trénink, potřebuju lépe returnovat a potřebuju dny. Samozřejmě je při návratu lepší vyhrát, ale nebyl jsem dostatečně připravený. Hlavní je zůstat zdravý, tohle zranění je složité. Musím to brát krok za krokem," řekl vítěz turnaje v Cincinnati z roku 2013.

Ve skvělé formě se před obhajobou titulu na US Open prezentuje Britka Emma Raducanuová. Loňská senzační šampionka newyorského grandslamu nejprve v Ohiu porazila 6:4, 6:0 Serenu Williamsovou a v druhém kole si ještě výrazněji poradila s další bývalou světovou jedničkou Běloruskou Viktorií Azarenkovou, kterou deklasovala 6:0, 6:2.

Jubilejní padesáté vítězství v sezoně zaznamenala světová jednička Iga Šwiateková z Polska, která zdolala 6:4, 7:5 bývalou šampionku US Open Sloane Stephensovou z USA.

Z pětice českých tenistek zůstala v turnaji už jen Petra Kvitová, jež se ve 3. kole na úvod dnešního programu v 17:00 SELČ střetne se světovou pětkou Uns Džábirovou z Tuniska.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati

(tvrdý povrch):

Muži

(dotace 6,971.275 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Čorič (Chorv.) - Nadal (2-Šp.) 7:6 (11:9), 4:6, 6:3, Bautista (15-Šp.) - Giron (USA) 6:3, 6:3, Korda - Tiafoe (oba USA) 4:6, 6:1, 6:4.

Ženy

(dotace 2,527.250 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Šwiateková (1-Pol.) - Stephensová (USA) 6:4, 7:5, Tomljanovicová (Austr.) - Badosaová (3-Šp.) 6:7 (3:7), 6:0, 6:2, Sabalenková (6-Běl.) - Kalinská (Rus.) 6:3, 4:1 skreč, Keysová (USA) - Ostapenková (16-Lot.) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Mirzaová, Hradecká (Indie/ČR) - Martičová, Garciaová (Chorv./Fr.) 1:6, 6:3, 11:9.