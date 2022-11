Nadal na úvod Turnaje mistrů zaváhal, Ruud opět porazil Augera-Aliassima

Turín - Rafael Nadal vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně porážkou s Taylorem Fritzem. První nasazený Španěl podlehl debutujícímu Američanovi 6:7, 1:6. V úvodním utkání závěrečného podniku sezony zvítězil třetí nasazený Nor Casper Ruud nad Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem 7:6, 6:4. Letošní finalista Roland Garros a US Open vyhrál třetí vzájemný zápas za sebou a pokaždé neztratil ani set.

Šestatřicetiletý Nadal, jemuž titul z Turnaje mistrů jako poslední z velkých úspěchů v bohaté sbírce chybí, držel s nováčkem elitního turnaje krok jen v úvodním setu. O jedenáct let mladší soupeř ho neustále tlačil a vypracoval si tři brejkboly, nakonec ale sadu získal až v tie-breaku 7:3. Ve druhé už Fritz své šance proměnil, ujal se vedení 3:1 a v dlouhém šestém gamu mu k navýšení náskoku pomohl Nadal dvojchybou při brejkbolu. Američan, který za celý zápas nemusel čelit hrozbě ztráty servisu, po hodině a 39 minutách proměnil první mečbol.

Ruud loni při debutu na elitní akci postoupil do semifinále a úspěšně začal i tentokrát. V prvním setu se ani jeden z hráčů nedostal k brejkbolu a rozhodnout musel tie-break, který třiadvacetiletý Nor vyhrál 7:4. V druhé sadě si Ruud vypracoval jedinou možnost prolomit soupeři podání, v sedmém gamu ji využil a zápas dovedl jistě k vítězství. Proměnil hned první mečbol. Celkovou bilanci s Augerem-Aliassimem si vylepšil na 4:2.

Kanaďanovi, který minulý měsíc ovládl turnaje ve Florencii, v Antverpách a v Basileji, nepomohlo ani 14 es. Dvaadvacetiletý hráč doplatil na 26 nevynucených chyb.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

(tvrdý povrch, dotace 14,75 mil. dolarů):

Dvouhra - Zelená skupina:

Fritz (8-USA) - Nadal (1-Šp.) 7:6 (7:3), 6:1, Ruud (3-Nor.) - Auger-Aliassime (5-Kan.) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - Červená skupina:

Heliovaara, Glasspool (6-Fin./Brit.) - Rojer, Arévalo (3-Niz./Salv.) 7:5, 7:6 (7:3), Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) - Granollers, Zeballos (7-Šp./Arg.) 6:3, 6:7 (8:10), 10:8.