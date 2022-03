Nadal má únavovou zlomeninu žebra a až šest týdnů si nezahraje

Madrid - Třetí tenista světového žebříčku Španěl Rafael Nadal má únavovou zlomeninu žebra. Vítěz rekordních 21 grandslamů kvůli tomu bude až šest týdnů mimo hru.

Nadal si na bolesti v hrudníku stěžoval minulý týden na turnaji v Indian Wells. V Kalifornii došel až do finále, kde však nestačil na domácího Taylora Fritze a po dvaceti výhrách utrpěl první porážku v sezoně.

"Po návratu do Španělska jsem se podrobil vyšetření, které odhalilo únavovou zlomeninu v jednom z žeber, takže budu mimo čtyři až šest týdnů," napsal Nadal na twitteru. "Není to příjemná zpráva, protože skvělý start do sezony jsem si užíval," dodal.

Pětatřicetiletý Nadal se už dříve odhlásil z nyní začínajícího turnaje v Miami, aby se připravil na antukovou část sezony. Nyní mu to však zranění zkomplikovalo a mimo jiné kvůli tomu přijde i o účast na dubnovém turnaji v Monte Carlu, kde získal rekordních 11 titulů.

"Chystal jsem se na oblíbenou část sezony, navíc s dobrými výsledky a pocity v zádech. Ale co už, vždycky jsem byl bojovník a překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Teď musím být trpělivý a pracovat na zotavení," prohlásil Nadal.