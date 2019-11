Nadace udělí Ceny Michala Velíška za odvahu při záchraně života

Praha - Nadace ADRA a televize Nova dnes udělí Ceny Michala Velíška za odvahu při záchraně života. Porota vybírala mezi trojicí žen a dvěma muži, kteří se zastali ohrožovaných žen, a sami skončili pobodaní nožem. Cenu mohou získat také tři sestry z pražské vinohradské nemocnice, které odzbrojily pacienta, jenž postřelil dva lidi. Televizní střihač Velíšek, po němž je cena pojmenovaná, v roce 2005 bránil mladou ženu v centru metropole před mužem, který ho zastřelil. Ocenění se bude udělovat podesáté.

Veřejnost letos navrhla třináct příběhů, kdy se laičtí zachránci postavili fyzickému násilí, v devatenácti případech poskytli první pomoc, dvanáctkrát zachraňovali z ohně či vody a osmkrát zasahovali u dopravních nehod. Šestnáct navržených byli děti do patnácti let, nejmladšího a nejstaršího z navržených dělilo 78 let.

Trojici finálových příběhů vybrala porota. O vítězi rozhodovali svými hlasy lidé na internetu, jejich medailonky odvysílala 27. října televize Nova v pořadu Střepiny.

Cenu by letos mohl získat Ladislav Bezděk, který se v srpnu v Praze nedaleko metra Luka zastal škrcené ženy. Útočníka zahnal, ten se ale vrátil s nožem a zachránce pobodal. Jen těšně minul jeho krční tepnu.

Dalším finalistou je Tomáš Kohoutek, který podobě jako v prvním příběhu skončil pobodaný poté, co se letos v dubnu na ulici zastal napadených dívek. Útočník se k němu dokonce třikrát vrátil.

Šanci na ocenění má i trojice zdravotních sester z hematologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Hospitalizovaný muž tam postřelil dva pacienty, kteří s ním leželi na pokoji. Sestry na pokoj vběhly a jedné z nich střelec zbraň odevzdal.

Michal Velíšek zemřel 13. září 2005 poté, co se snažil pomoci v neznámé ženě. Tu v parku na pražském Karlově náměstí obtěžoval a ohrožoval pistolí jedenatřicetiletý recidivista David Lubina. Televizní střihač se jí zastal a útočník po něm dvakrát vystřelil. Lubina byl odsouzen k 25 letům vězení.