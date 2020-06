Nadace prodává schody na šikmý ústecký kostel

Ústí nad Labem - Ústecká komunitní nadace hledá 15 dárců, kteří by si koupili schod do jedné z nejšikmějších věží v Evropě, která je součástí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Cena schodu je 25.000 korun. Dosud si schod pořídilo 29 dárců. Mezi nimi je například bývalý primátor města Petr Gandalovič. Výtěžek z prodeje nadace použije na pokrytí nákladů spojených s přípravou projektu přístavby, která by měla obnovit vstup do věže. V tiskové zprávě o tom dnes informovala ředitelka nadace Kateřina Valešová.

Šedesátimetrová věž se vychýlila od vertikály o více než dva metry při bombardování na konci druhé světové války, od té doby je veřejnosti nepřístupná. Po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Původní vstup do věže byl zbořen a šikmá věž se stala jedním ze symbolů severočeského města. O její znovuotevření veřejnosti usiluje Ústecká komunitní nadace od roku 2015.

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, a nebyla již obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna. Po bombardování pak staticky zajišťoval stavbu konstruktér Bedřich Hacar, který například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.

Do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie se má po opravě vcházet přístavbou navrženou architektonickou dílnou Martina Rajniše.

K poslednímu navrženému architektonickému řešení, které bylo již čtvrté v pořadí, nemají připomínky ani památkáři, ani hasiči. Hasiči kladli požadavky na bezpečnost. Památkáři trvali na tom, aby novostavba nekonkurovala památce. Shoda panuje jak na vnitřních úpravách věže, tak na vzhledu venkovní moderní přístavby. Avšak venkovní přístavba bude muset počkat na schválení nového územního plánu, ke kterému nadace v roce 2018 podala podnět.