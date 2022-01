Na ZOH v Pekingu se nejspíš představí rekordní počet českých sportovců

Ilustrační foto - Kvalifikace hokejistek o postup na OH v Pekingu: ČR - Maďarsko, 14. listopadu 2021 v Chomutově. Hráčky ČR se radují z postupu.

Ilustrační foto - Kvalifikace hokejistek o postup na OH v Pekingu: ČR - Maďarsko, 14. listopadu 2021 v Chomutově. Hráčky ČR se radují z postupu. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Na zimních olympijských hrách v Pekingu, do jejichž zahájení zbývá už jen měsíc, se nejspíš představí rekordní počet českých sportovců. I díky premiérovému postupu hokejistek by se jich do čínské metropole mohlo vypravit kolem 130. Dosavadním tuzemským maximem je 95 sportovců na předchozích hrách v Pchjongčchangu.

Kromě obou hokejových týmů už místa vybojovali krasobruslaři ve všech čtyřech disciplínách a manželé Paulovi v curlingu smíšených dvojic. Prakticky jistou účast mají také rychlobruslařky Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalovou či shorttrackařka Michaela Hrůzová. Chybět nebudou ani bobisté, sáňkaři nebo skeletonistka Anna Fernstädtová.

Lyžařů a snowboardistů by mělo být okolo čtyřiceti v čele s olympijskou vítězkou v obou odvětvích Ester Ledeckou. Naopak další šampionka a medailová naděje ve snowboardcrossu Eva Samková si v prosinci zlomila oba kotníky a její start v Pekingu je nepravděpodobný. Biatlonisté i biatlonistky drží v průběžném žebříčku zemí poslední místo zajišťující pět míst pro Peking.

V dodatečné kvalifikaci naopak neuspělo ani jedno curlingové družstvo. Po prosincovém rozhodnutí vedení NHL o neúčasti hráčů z elitní zámořské soutěže budou v Pekingu stejně jako před čtyřmi lety hrát hokejisté z evropských soutěží.

Ve většině sportů se kvalifikační limity pro účast na olympiádě plní až do poloviny ledna. Nominační plénum je na programu 14. ledna, nicméně i po něm má předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval možnost nominaci upravit na základě realokací a dalších nominačních pravidel. Přihláška se musí odevzdat do 24. ledna, hry začnou 4. února.