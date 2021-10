Na ZOH v Pekingu by mohlo startovat až 130 českých sportovců

Praha - Až 130 českých sportovců by mohlo příští rok startovat na zimních olympijských hrách v Pekingu, do jejichž zahájení zbývá sto dnů. Myslí si to šéf české mise Martin Doktor, podle kterého bude hodně záležet na tom, zda hokejistky poprvé v historii uspějí v kvalifikaci. Dosavadním tuzemským maximem na ZOH je 95 sportovců na předchozích hrách v Pchjongčchangu. Drtivá většina potenciálních olympioniků pro Peking je naočkovaná, zjistil to od svazů šéf výpravy Martin Doktor.

"Nic moc sledovat u kvalifikací nemusíme. Někoho máme v podstatě kvalifikovaného, i když to není většinou na jméno. Největší počet proběhne až v lednu. Teď nemá cenu sčítat. Furt žijeme v tom odhadu. Odhad je takový, že kdybychom tam dali všechno, co jsme si mysleli, tak se dostaneme na 130 sportovců. To je ultraoptimistické číslo a hodně záleží na tom, jestli se probojují hokejistky z kvalifikace, která bude u nás. Také to, jak budou úspěšní lyžaři, biatlonisté," řekl Doktor na dnešní tiskové konferenci.

Místa už vybojovali krasobruslaři ve všech čtyřech disciplínách, manželé Paulovi v curlingu smíšených dvojic a hokejisté. Z konečné nominace zveřejnilo vedení Českého hokeje první tři jména, jimiž jsou útočníci Ondřej Palát, David Pastrňák a Jakub Voráček. Zbytek budou trenéři vybírat z širšího seznamu, který je neveřejný a jeho případné odtajnění bude koordinovat IIHF.

V rekordní účast lyžařů a snowboardistů věří prezident lyžařského svazu Lukáš Heřmanský, podle nějž mají Češi před začínající sezonou zatím 37 účastnických míst. Heřmanský doufá, že jich nakonec bude přes čtyřicet. Oporami na sněhu by měly být tradiční stálice v čele s olympijskými vítězkami sjezdařkou a alpskou snowboardistkou Ester Ledeckou a snowboardcrossařkou Evou Samkovou.

Nominační plénum je na programu 14. ledna, nicméně i po něm má předseda ČOV Jiří Kejval možnost nominaci upravit na základě realokací a dalších nominačních pravidel. Přihláška se musí odevzdat do 24. ledna, hry začnou 4. února.

Doktor: Naočkovaná je drtivá většina potenciálních olympioniků pro Peking

Drtivá většina sportovců, kteří mohou pomýšlet na účast na únorových zimních olympijských hrách v Pekingu, je naočkovaná proti koronaviru. Od svazů to zjistil šéf výpravy Martin Doktor. Vakcína proti covidu je pro účastníky prakticky nezbytná, jinak by museli do třítýdenní karantény. Výjimku budou mít jen jednotlivci, kteří se nemohou naočkovat ze zdravotních důvodů. O nikom takovém v českých barvách zatím Doktor neví. "Mám hlasy ze sportovních svazů, a co jsem většinou dostal, bylo, že všichni jsou naočkovaní. Dohromady těch nenaočkovaných s výjimkou hokejistů budou jednotky. U hokejistů je hodně široký longlist, tam byla proočkovanost na úrovni 90 procent. To je takový můj odhad," řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) na dnešní tiskové konferenci. U zatím nenaočkovaných sportovců Doktor na základě informací svazů předpokládá, že se ještě naočkovat nechají. Musejí mít plné očkování minimálně dva týdny před odletem. Pro účastníky nevidí jinou cestu. Třítýdenní izolace před vrcholným závodem je pro sportovce nemyslitelná. A získat výjimku ze zdravotních důvodů vůbec nebude snadné. "Musel by o tom rozhodnout speciální panel, který bude vytvořen a bude posuzovat každou žádost zvlášť. Pouze v případě vážných zdravotních komplikací by tato komise rozhodla, že to lze a že ten člověk nemusí do karantény," poukázal Doktor na pravidla, která upřesnila v pondělí vydaná první verze manuálu s opatřeními proti koronaviru. Pro letní olympijské hry v Tokiu očkování nebylo povinné a nebyla očkovaná i část české výpravy včetně lékaře Vlastimila Voráčka a některých sportovců, kteří pak měli pozitivní test na koronavirus. Tehdy se ale vakcíny dostaly k olympionikům až těsně před hrami, kdy vrcholila příprava. "Teď je ta situace jiná. V tuhle chvíli každý může být naočkovaný. Proto to může být jakousi podmínkou účasti," doplnil Doktor.