Na změnu rodičovské je celý leden, upozorňují kvůli náporu úřady

Praha - Rodiče, kteří chtějí pobírat vyšší měsíční rodičovskou už od ledna, si mohou změnu příspěvku vyřídit až do konce měsíce. Dávku by si měli nejdřív upravit hlavně příjemci a příjemkyně, jejichž potomkovi budou letos čtyři roky. Matky a otce malých dětí na to dnes upozornilo generální ředitelství úřadu práce. Chce tak zmírnit jejich nápor a čekací lhůty. Odbavení nyní podle končící generální ředitelky Kateřiny Sadílkové trvá v průměru několik desítek minut.

Celková rodičovská se zvedla 1. ledna z 220.000 na 300.000 korun a u vícerčat z 330.000 na 450.000 korun novým žadatelům i nynějším příjemcům. Měsíční částku si lidé mohou upravit jednou za tři měsíce. Nejvýše mohou pobírat příspěvek ve výši mateřské, tedy 70 procent základu příjmu.

"Úřad práce se na změny pečlivě připravoval, je ale zapotřebí eliminovat případné zbytečné čekací lhůty a nápor klientů," uvedla Sadílková. Podle ní úředníkům v případě potřeby vypomáhají jejich kolegové z agendy zaměstnanosti či jiných útvarů. "Odbavení rodičů trvá v průměru několik desítek minut. V případě detailního projednávání se může doba mírně protáhnout," upozornila šéfka úřadu.

Podle mluvčí úřadu Kateřiny Beránkové rodiče "nemusí panikařit" a mohou si částku změnit až do konce měsíce. Lednový příspěvek se vyplácí v únoru, nyní lidé dostanou prosincový. "Na vyřízení tak mají dostatek času. V tuto chvíli by si měsíční částku měli upravit především ti, jejichž dítě dosáhne letos čtyř let. Ostatní rodiče mohou změnu volby provést kdykoli v průběhu celého roku," uvedla Beránková.

Ke změně měsíční dávky slouží formulář Volba výše rodičovského příspěvku. Vyplnit ho mohou lidé v úřadu práce. Možné je žádost poslat také přes datovou schránku, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo poštou. S elektronickým občanským průkazem je možné se přihlásit také přes www.eidentita.cz.

Na webech se loni objevily rady, aby si rodiče nejdřív měsíční příspěvek snížili a pobírání rodičovské si protáhli do letoška. Po Novém roce si pak měli zas co nejdřív dávku navýšit. V Česku loni podle údajů úřadu práce přibylo rodičů, kteří si nechávali vyplácet nižší měsíční rodičovský příspěvek a pobírali ho delší dobu. Zatímco předloni v listopadu částku do 6000 korun mělo 67.500 matek a otců, loni v listopadu jich bylo přes 83.600. Minulý rok od srpna do listopadu se pak počet zvedl o 2000.

V úřadech po celé zemi jsou od listopadu koordinátoři, kteří rodiče nasměrují do příslušných kanceláří. Odpovědi na dotazy ke zvýšení rodičovské jsou i na webu ministerstva práce. K dispozici je adresa rodicak@uradprace.cz. "Všem příjemcům příspěvku odeslal úřad práce informativní dopis. Obsahuje potřebné informace včetně poslední zvolené výše měsíční dávky, maximální možné volby výše dávky a aktuálně vyčerpaného obnosu z celkové částky," upřesnila mluvčí. Zbývající sumu je možné vybrat do potomkových čtyř let.

Navýšení rodičovské slíbila vláda v programovém prohlášení. Projednávání návrhu provázely spory v koalici i s opozicí. Novelu Sněmovně vrátil se změnami Senát, dolní komora ho přehlasovala krátce před vánočními prázdninami. Lidovci plánují zákon napadnout u Ústavního soudu. Podle nich je diskriminační, když se přidání netýká všech rodin s dětmi do čtyř let.