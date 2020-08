Na zjednodušeně řízených tratích začnou brzy platit nová opatření

Praha - Na regionálních tratích se zjednodušeným řízením provozu začnou od 15. srpna platit nová opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Vedle už dříve avizované ohlašovací povinnosti pro všechny vlaky jde například o zákaz vyjet ze stanice dříve, než stanovuje jízdní řád, nebo nové úpravy při tvorbě jízdních řádů. Opatření mohou mírně prodloužit jízdu některých spojů. Dnes o tom informovala Správa železnic. Organizace změny zavedla v reakci na červencovou tragickou nehodu na Karlovarsku. Zástupci strojvůdců nová opatření na přechodnou dobu přijímají, dlouhodobě však žádají zabezpečit tratě technickými zařízeními.

Hlavním pilířem změn na tratích s označením D3, na jehož zavedení správa pracuje už od poloviny července, je zavedení ohlašovací povinnosti pro všechny vlaky. Strojvedoucí tak budou muset hlásit vždy a bez výjimky jízdu ve všech dopravnách. Jsou to zpravidla stanice bez řídícího dispečera, kde se kříží vlaky, nebo kde hrozí dostižení vlaku spojem ze stejného směru. Strojvedoucí budou moci vyjet až po obdržení souhlasu od dispečera. Dosud tato povinnost platila jen v místech, kde to bylo nezbytné pro řízení dopravy, ostatní místa vlaky projížděly bez ohlášení. Dispečeři zároveň přijdou o možnost ohlašovací povinnost operativně zrušit. Správa proto chce rozšířit možnost vykonat ohlašovací povinnost rádiovým zařízením přímo ze stanoviště strojvedoucího, a to i na tratích, kde tato možnost dosud nebyla.

Další opatření by měla pomoci k větší pravidelnosti dopravy na tratích D3. Správa proto od soboty zakáže jízdu s náskokem, tedy dříve, než stanovuje jízdní řád. Projeví se to zejména u nákladních vlaků, případně u spojů neveřejné dopravy. Jiná bude i tvorba jízdních řádů, ve kterých budou více zvýrazňovány mimořádné vlaky, aby jejich jízda vyvolávala zvýšenou pozornost.

Nová opatření tak ovlivní zejména práci strojvedoucích a dispečerů, cestujících by se tolik týkat neměla. Správa však upozornila na to, že jízdní doba se v některých případech může mírně prodloužit.

Správa železnic zavedením nových opatření reaguje na červencovou nehodu u Perninku na Karlovarsku, kde se čelně srazily dva vlaky. Při nehodě zemřeli dva lidé, dalších 24 bylo zraněno. Příčiny nehody se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o chybu strojvedoucího jednoho ze spojů, který nepočkal ve stanici na protijedoucí vlak. Po nehodě stav tratí D3 kritizovali strojvedoucí, podle nichž nejsou tyto úseky dostatečně zabezpečeny a příliš se spoléhá jen na lidský faktor.

Federace strojvůdců ČR nová opatření chápe a přijímá, ovšem pouze pro přechodnou dobu. "V zájmů zajištění bezpečnosti železničního provozu, ochrany zdraví a životů jeho účastníků je tedy neodmítáme. Nejedná se ovšem o systémová a definitivní řešení, tím bude až moderní traťové zabezpečovací zařízení," řekl ČTK mluvčí federace Libor Poláček. Z dlouhodobého hlediska tak pro strojvůdce zůstává prioritou vybavení všech tratí technickým zabezpečovacím zařízením.