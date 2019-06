Na Zelném trhu v Brně se natáčel film Modelář

Brno - Na Zelném trhu v Brně dnes filmaři natáčeli scény do snímku Modelář, ve kterém hrají důležitou roli drony. Jednou z nich byla scéna z mítinku prezidentského kandidáta Jana Zavadila, pro kterého pracuje jeden z hlavních hrdinů Pavel ztvárněný Kryštofem Hádkem. Novinářům to dnes řekl režisér Petr Zelenka.

"Kromě Zelného trhu budeme točit ještě na výstavišti, točíme v klubech Eleven a Melodka, budou tam dva koncerty dronaře a rapera, kterého ztvární Jiří Mádl. Potom budeme natáčet ještě ve Slavkově a na hradě Veveří na mostě. V Brně dnes už končíme a také budeme dva dny točit v Tel Avivu v Izraeli," řekl Zelenka.

Hlavním motivem filmu jsou drony. "Fascinují mě a jsou ve filmu zásadní. Hlavní hrdinové mají firmu na jejich pronájem," uvedl režisér.

"Hraju postavu jménem Pavel. Je to člověk, který pobýval nějakou dobu v Izraeli a vrací se do Česka. Je chorobně upřímný a pravdomluvný, což je vlastně otázka, jestli je to dobře, nebo špatně. Drony jsou zajímavé, ale mám z nich strach. Mám pocit, že se dají lehce zneužít. Jsou dobře dostupné a mohou napáchat velké škody," řekl Hádek.

Jednu z ženských rolí ztvární Veronika Khek Kubařová. "Moje postava se jmenuje Eva, je to asistentka prezidentského kandidáta Zavadila a pracovní povinnosti ji pojí s Kryštofem Hádkem a vlastně ho přivedu do našeho týmu," uvedla herečka.

Natáčení filmu Modelář v Brně podpořil i Jihomoravský filmový nadační fond, a to částkou 2,3 milionu korun. "Je to nejvyšší částka, kterou v loňském roce fond přidělil," uvedla manažerka filmové kanceláře Brno Ivana Košuličová. Film půjde do kin příští rok 6. února, natáčení bude trvat do konce června.