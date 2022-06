Na železnici začíná platit upravený jízdní řád, ČD poprvé vyjedou až k Dánsku

Praha - Ode dneška začíná na regionální železnici platit upravený jízdní řád. Ve většině krajů půjde pouze o mírné změny časů odjezdů nebo kapacit vlaků, případně jejich označení. Největší úpravy musí cestující očekávat na Děčínsku, kde začnou výluky při cestách do Německa. Nepůjde o jedinou změnu v provozu Českých drah, dopravce dnes rozšíří vlakové spojení z Prahy do Hamburku do severoněmeckého Flensburgu na německo-dánské hranici.

Změny v jízdních řádech regionálních vlaků budou platit do 10. prosince. Největší změny v provozu nastanou v Ústeckém kraji, kde budou souviset s výlukami v německém úseku tratě mezi Děčínem a Bad Schandau. Kvůli tomu na trase nebudou ve vybraných dnech jezdit vlaky, místo nich dopravce nasadí náhradní autobusovou dopravu. Vlaky budou také jezdit v upravených časech.

Na změny v označení vlaků se budou muset připravit cestující v Jihočeském kraji. Úpravy souvisí s nasazením deseti nových vlakových jednotek RegioPanter, které dráhy postupně vypravovaly do provozu během jara. Hlavní změnou bude úprava čísel a označení linek. Na Královéhradecku o několika změnách rozhodl kraj, který si dopravu u drah objednává. Některé spoje tak budou jezdit v jiných časech nebo s jinou kapacitou.

Mírné úpravy čekají i spoje v dalších krajích. Půjde vesměs o mírné změny.

Nejvýraznější novinkou na dálkových tratích bude rozšířená linka Českých drah z Prahy přes Hamburk do severoněmeckého Flensburgu na německo-dánské hranici. Vlak bude jezdit denně. Spoj bude nově zastavovat na severu Německa také ve městech Schleswig, Rendsburg a Neumünster.