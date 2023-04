Na západě Austrálie pozorovaly desetitisíce lidí vzácné hybridní zatmění Slunce

Canberra - Na západní pobřeží Austrálie se sjely desetitisíce lidí, kteří si nechtěli nechat ujít vzácný astronomický jev - hybridní zatmění Slunce. Tento typ zatmění, které se pozorovatelům na různých místech jeví někde jako úplné a někde jako prstencové, podle astronomů přichází nanejvýš jednou za desetiletí. Kvůli minutě poledního temna, kdy dnes Měsíc zcela zakryl Slunce, dorazilo do třítisícového australského města Exmouth asi 20.000 lidí, napsala agentura AP.

Turisté, kteří přijeli výhradně kvůli zatmění, městečko zaplavili už několik dní předem a kempovali ve stanech i obytných přívěsech. Odborníci předem avizovali, že Exmouth bude jedním z míst, kde bude astronomický jev, který mohli po Austrálii pozorovat i lidé v části Indonésie a Východního Timoru, nejlépe viditelný.

Jedním z těch, kdo do Austrálie vyrazili, byl i astronom Henry Throop z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). "Není to neuvěřitelné? Je to fantazie. Naprosto neskutečné. Bylo to vidět tak jasně a ostře. Byla vidět i koróna kolem Slunce," popsal své zážitky. "Trvalo to jen minutu, ale pocitově to bylo delší... A pak byl vidět i Jupiter a Merkur a pozorovat ty dvě planety naráz ve stejnou chvíli - dokonce i spatřit jen samotný Merkur - je taky velká vzácnost," dodal.

"Jsem tak dojatá, že si mi chce plakat. Měnila se barva a viděla jsem korónu i sluneční erupce," řekla agentuře AP Julie Copsonová, která kvůli zatmění cestovala přes 1000 kilometrů z australského města Fremantle. Ta upozornila i na náhlý pokles teploty během zatmění, kdy se během několika vteřin ochladilo o pět stupňů.

Hybridní nebo také kombinované zatmění slunce je poměrně vzácné, naposledy ho bylo možné pozorovat v roce 2013 a další přijde v roce 2031. Nastává tehdy, když je na obloze Měsíc téměř stejně velký jako vzdálenější Slunce, takže ho při pohledu z některých míst planety zakrývá zcela a jinde kolem Slunce zůstává prstenec záření.