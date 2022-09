Na výročí Zátopkových budu atleti závodit při akci Sportuj jako Zátopkovi

Praha - Atletický svaz připomene 100. výročí Emila a Dany Zátopkových pohybem. Na desítkách stadionů napříč republikou se v pondělí 19. září uskuteční akce Sportuj jako Zátopkovi, do které by se mělo zapojit 10.000 atletů a atletek všech věkových kategorií. Všichni účastníci dostanou speciální startovní čísla.

Série závodů začne už dopoledne na stadionu v Houšťce, kde Zátopek v roce 1951 překonal světový rekord v hodinovce. V areálu nesoucím jeho jméno bude závodit přibližně 450 žáků prvního stupně základní školy Stará Boleslav a atleti z místního oddílu Atletika Stará Boleslav. Nebude chybět ani populární Atletika pro děti.

Stadion v Houšťce ožije už v sobotu, kdy se zde poběží 71. ročník tradiční hodinovky. Ta letošní se koná na počest 100. výročí Emila a Dany Zátopkových.

V Nehvizdech se v pondělí od 17:15 uskuteční oštěpařský mítink dospělých s českými reprezentanty i mezinárodní účastí. Ve společném závodě mužů a žen by měl startovat například finalista ME Martin Konečný nebo Irena Gillarová, která byla ve finále ME 2018 a MS 2019.

Ve Zlíně na dětské atletické závody zavítají hosté a pamětníci legendárních českých atletů, kteří byli známí po celém světě. Zátopka proslavila čtyři olympijská zlata a především fenomenální výkon na OH 1952 v Helsinkách, kde vyhrál závody na 5000 a 10.000 metrů i maraton. Jeho manželka získala v Helsinkách zlato v hodu oštěpem, k němuž přidala olympijské stříbro v Římě 1960. Byla dvojnásobnou mistryní Evropy a v roce 1968 výkonem 55,73 vylepšila tehdejší světový rekord.