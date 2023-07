Na výlet do Jizerských hor je dobré vzít si hotovost, ne všude berou karty

Bedřichov (Jablonecko) - Na výlet do Jizerských hor je dobré vzít si hotovost, ne všude lze platit kartou nebo mobilem. Třeba oblíbená Šámalova chata na Nové Louce v Bedřichově na Jablonecku terminál nemá. Problémem je signál, řekl dnes ČTK provozovatel chaty Petr Polák. Kromě Šámalky provozuje také například restauraci U Poláků v Liberci nebo bobovou dráhu a bufet v Janově nad Nisou, kde je ale možné platit i bezhotovostně.

"Zkoušeli jsme to, jsme tady v lese, chvíli to šlo, chvíli ne. Personál každou chvíli vybíhal ven a lovil signál, a když je tady narváno a terminál blbne, tak jsou všichni nervózní. Tady na hřebenech je to připojení nestálé, měli jsme to tu měsíc na zkoušku a personál nadával, že se s tím nedá dělat, proto jsme od toho upustili a bereme raději hotovost," doplnil Polák. Odmítl ale, že by to bylo proto, že by chtěl zatajit tržby. "Hotovost se ale i nám hodí, i dodavatelé chtějí zaplatit v hotovosti, když přivezou pivo nebo maso," dodal.

Podle starosty Bedřichova Petra Holuba (NK pro Bedřichov), který je sám majitelem jednoho z místních penzionů, jsou místa, kde dnes v jizerskohorském středisku není možné platit bezhotovostně, spíš výjimkou. "Samozřejmě i na Šámalově chatě by to šlo, ale bylo by to o nějakých větších nákladech. Jinak v Bedřichově jsem nezaregistroval, že by někdo zrušil platby kartou a přešel na hotovost. Ani já v našem penzionu hotovost moc nepoužívám, protože lidé s hotovostí moc nepřijíždějí," řekl ČTK Holub.

Bedřichovský starosta připustil, že ne všude ale karty berou. "Na menších zařízeních, jako jsme třeba i my, nemají terminály, které jsou nákladnější, ale používáme platby přes QR kód. Řekl bych, že 99 procent turistů, kromě Němců, kteří nejsou tak flexibilní, to využívá. Češi jsou většinou schopni, když jim do SMS vygenerujeme QR kód, okamžitě zaplatit," řekl. Platit se dá tímto způsobem například i na hřebenech Jizerských hor u stánku s občerstvením Na Kneipě.

Podle červnového průzkumu, který pro poskytovatele bankomatů Euronet provedla mezi 509 respondenty společnost STEM/MARK, se každý čtvrtý Čech setkal s tím, že v obchodě přestali přijímat platební karty. Hotovost používá alespoň jednou týdně 94 procent lidí, o pět procentních bodů víc než loni. Ředitel rozvoje prodeje Mastercard pro ČR a Slovensko Martin Dolejš ale upozornil, že bezhotovostní platby jsou dlouhodobě na vzestupu. Na konci roku 2022 bylo podle něj v zemi přes 307.000 platebních terminálů, o polovinu víc než v roce 2018.

Na platbu kartou na festivalech nelze spoléhat, někde jsou na to lidé už zvyklí

Účastníci hudebních, kulturních či sportovních akcí by neměli vždy spoléhat na možnost placení kartou, měli by s sebou raději brát peníze. To platí i pro ty, kteří vyráží na výlety na různá místa v Česku. Podle zjištění ČTK pořadatelé mnohých akcí umožňují jen platbu v hotovosti kvůli technickým či finančním důvodům a považují ji i za pohodlnější pro návštěvníky. Ti si podle nich většinou zvykli, že bezhotovostně nezaplatí, k dispozici navíc mnohdy mají bankomaty. Naopak na některých festivalech lidé penězi už nezaplatí. Festival Mighty Sounds v Táboře letos zavedl platbu čipem a na Colours of Ostrava, který bude příští týden, bude možné platit jen kartou, telefonem či hodinkami.

Dlouhodobě jen za hotové lze platit na čtyřdenním festivalu rockové a metalové muziky Masters of Rock, který začne ve čtvrtek ve Vizovicích na Zlínsku. Podle ředitele pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiřího Darona jsou na to lidé zvyklí, k dispozici mají bankomat.

Podobná situace je na ostravském festivalu Beats for Love. Loni tam byly i bankomaty, na které se ale podle jedné z účastnic nedalo spolehnout, protože v nich brzy došly peníze. Letos pořadatelé podle ní otevřeli stánek s možností vybrat si u obsluhy peníze. "Po loňské zkušenosti jsme letos už ale jeli na festival s penězi," řekla ČTK dvacetiletá účastnice festivalu z Přerova.

Podle ředitele marketingu Beats for Love Matyáše Ožany přechod na bezhotovostní systémy je finančně nákladný, technicky náročný a bezhotovostní platby nejsou stoprocentně spolehlivé, což se při výpadku systému může podepsat na ekonomice festivalu. "Areál (Dolní oblasti Vítkovice) je velký, protkaný železem a ztrácí se tam signál i na mobilech, a to tam máme několik posilovačů signálu. (...) Problém je také ve společnostech, které zprostředkovávají platební převod a mívají neočekávané výpadky," uvedl Ožana. Uzavřený systém bezhotovostních plateb je navíc podle něj méně komfortní pro uživatele. Lidé si na náramky či speciální karty peníze dobijí předem, často se pak ale bojí o vrácení případného zůstatku.

Za jistější a pohodlnější pro zákazníky považují systém cash i pořadatelé Dřevorockfestu v Dřevohosticích na Přerovsku. Pět tisíc lidí, kteří na něj minulý týden dorazili, mohlo platit jen v hotovosti a využít bankomat u vstupu. "Platbě kartou se nevyhýbáme, myslím, že to bude pro pořadatele jednodušší," řekl ČTK pořadatel festivalu Aleš Sigmund. Podle něj se karty na festivalech zatím běžně nepoužívají a tam, kde zavedli platbu prostřednictvím nabitých čipů, se potýkají s problémy kvůli dobíjení.

Kartou dosud nešlo zaplatit ani na festivalu Prázdniny v Telči, podle pořadatele Vojtěcha Koláře se to letos asi změní. Tlak návštěvníků na to, aby festival přijímal platební karty, podle něj sílí. "Teď to s bankou řešíme, zatím nás odrazovaly velké poplatky. Nemáme tak vysokou tržbu, protože jsme jednorázová akce. Ideálně banky chtějí každý měsíc nějakou výši tržeb, což my nemáme kvůli tomu, že je to sezonní akce," řekl ČTK Kolář.

Platba kartou nemusí být samozřejmostí ani na kulturních akcích ve středních Čechách, navíc ne všichni pořadatelé dopředu ví, zda lidé budou moci platit bezhotovostně za všechny nabízené služby. "Máme kolegy se stánky, ale přesně nevím, jak to mají pořešené," řekl ČTK například jeden z organizátorů festivalu alternativní hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře Štěpán Bolf.

Pořadatelé hudebního festivalu Benátská, který bude za dva týdny v Liberci, nechávají na stánkařích, jestli berou karty, nebo peníze. "Máme kolem 50 stánkařů a je to na každém z nich, ale většina terminál má," uvedl ředitel festivalu Pavel Mikez. Pro ty, kterým dojdou peníze, bude podle něj na festivalu k dispozici bankomat.

Naproti tomu pořadatelé červnového Mighty Sounds mimo jiné kvůli zjednodušení transakcí a lepšímu přehledu o tocích peněz na festivalu letos přešli na systém placení čipem, který si diváci předem nabili penězi. Podle mluvčí festivalu Markéty Broumové systém funguje off-line, nezávisle na internetovém připojení a ze strany návštěvníků jsou na něj dobré ohlasy. Stejný systém placení fungoval i na červnovém Metalfestu v Plzni a bude i na srpnovém Rock Castle v Moravském Krumlově na Znojemsku.

Podle analytiků, které oslovila ČTK, za neochotou některých obchodníků přijímat platby kartou nemusí být vysoké poplatky bankám, karetním asociacím a poskytovatelům platebních terminálů, spíš snaha snížit daňové odvody. To nepřímo potvrdil majitel jedné z chrudimských sídlištních restaurací. "Raději vezmu eura než karty," řekl ČTK pod podmínkou zachování anonymity a doplnil, že by po instalaci platebního terminálu "odkryl" část příjmů možné kontrole finančního úřadu. Úhrada kartou by podle něj navíc znamenala nutnost dalšího technického zařízení a poplatky bankám, zákazníci platící kartou podle něj také dávají nižší spropitné.

Podle bank ale poplatky za bezhotovostní platby nerostou a také tvrdí, že míst přijímajících karty přibývá. Například počet platebních terminálů od České spořitelny mezi obchodníky za posledních pět let vzrostl téměř o 40 procent.