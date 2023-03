Na východě Česka může v neděli zbarvit nebe saharský prach

Praha - Nad východní polovinu Česka se může v neděli přesunout písečný prach ze Sahary. Jemný poprašek podobný pylu dokáže snížit množství dopadajícího slunečního záření, a tím ovlivnit teploty, upozornili dnes meteorologové na twitteru. Dalším charakteristickým rysem tohoto zajímavého jevu je neobvyklé zabarvení nebe do oranžových či červených tónů, zejména při východu a západu slunce.

"Zítra (v neděli) během dne se patrně nad východní polovinu ČR nasune od jihozápadu ve vysoké oblačnosti saharský prach. Jeho přítomnost dokáže oblačnost výrazně 'zhustit', a tím pádem snížit množství dopadajícího záření a ovlivnit tím teploty," uvedli meteorologové. Nedělní červánky mohou být podle nich výraznější než obvykle.

Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak písečný prach může dostat až do Evropy či okolních afrických států. Objevuje se i v České republice v podobě červenožlutého poprašku na oknech či automobilech. V zimě se může čerstvě napadaný sníh zbarvit do žluta až oranžova, jindy zase lidé mohli pozorovat zabarvený déšť.