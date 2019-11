Na východě Čech bude v pátek silný vítr, může lámat větve

Ilustrační foto - Silný vítr způsobil v noci na 11. března 2019 v Pardubickém kraji řadu škod. Hasiči nejčastěji odklízeli stromy a větve, které spadly na silnice. Na snímku hasiči zasahují u stromu spadlého do elektrického vedení v Nemošicích u Pardubic.

Praha - Ve východní části Čech bude v pátek a v sobotu ráno foukat silný vítr. V nárazech přechodně dosáhne rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině a může lámat větve a stromy. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav.

Podle meteorologů bude vítr zesilovat před studenou frontou, která bude postupovat ze západní do střední Evropy. Počítat by s tím měli od dnešní půlnoci do sobotních 06:00 zejména obyvatelé Libereckého a Pardubického kraje, Vysočiny a východních okresů Středočeského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

Vedle škod na stromech a lesních porostech není podle meteorologů vyloučeno, že by vítr mohl způsobit i menší škody na budovách. Doporučují proto zajistit okna, dveře a volně uložené předměty venku. Turisté by měli omezit horské túry zejména v hřebenových partiích a řidiči by při jízdě měli dbát zvýšené opatrnosti.