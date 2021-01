Na vrchol Ještědu vyrazily v první den roku tradičně stovky lidí

Liberec - Přestože turisté museli kvůli koronavirovým opatřením zrušit tradiční Novoroční výstup na Ještěd, na vrchol liberecké dominanty dnes vyrazily stovky lidí. Ještě víc lidí si ale vyšláplo nahoru už na Silvestra, řekl ČTK Bořivoj Pohl z Klubu českých turistů - TJ Lokomotiva Liberec, který akci organizuje už bezmála 30 let. Letos se měl uskutečnit už 46. ročník a přivítat chtěli na Ještědu účastníka s pořadovým číslem 45.000. Na to si ale budou muset počkat do příštího roku.

Pro řadu lidí je novoroční výstup na Ještěd tradičním startem do nového roku, a tak je ani zrušení akce neodradilo. "Podle našeho srovnání těch lidí dneska ale nebude tolik, jako když je organizovaný výstup, i když jich je hodně," doplnil Pohl. Na originální pamětní listy, připravené kovové odznaky, absolventské turistické vizitky či odznaky "Novoročního čtyřlístku KČT" na podporu budování turistických cest a zázemí pro zdravotně postižené si budou muset lidé počkat do 1. ledna 2022. Dnes si mohli na vrcholu alespoň otisknout turistické razítko do vandrovní knížky.

První Novoroční výstup na Ještěd se uskutečnil v roce 1976 a zúčastnilo se ho 93 lidí, příznivců ale od té doby výrazně přibylo. V posledních letech vyrážela na bezmála čtyřkilometrovou trasu po "modré" v průměru zhruba tisícovka lidí. Rekordní byl rok 2015, kdy bylo účastníků 1574. Při loňském 45. ročníku si na libereckou dominantu vyšláplo 1260 turistů. Loni turistům přálo počasí a i dnes jim ráno svítilo slunce. "Vidět bylo velmi pěkně, i když se to později trochu zakalilo," poznamenal Pohl. Po poledni se ale obloha zatáhla a chvílemi i sněžilo.

Zrušení oficiální akce umožnilo dlouholetým organizátorům si po letech kopec vyjít. "Jako pořadatelé jsme vždycky museli nahoru vyjet první technickou lanovkou s odznaky, vizitkami, razítky, abychom to všechno pobrali, takže jsme si to dnes mohli po dlouhé době znovu vyšlápnout. Trochu problém byl s terénem, který je namrzlý, a místy byly ledové plotny, takže jsme některé lidi upozorňovali, aby cestou zpátky šli část trasy raději po silnici," dodal Pohl.

Výstup na Ještěd není v regionu na Nový rok jedinou akcí svého druhu. Uskutečnit se měl i Novoroční výšlap na Frýdlantskou rozhlednu, 36. ročník ale místní turisté s ohledem na koronavirová opatření také zrušili. Nekonal se dnes ani tradiční výstup na Kozákov na Semilsku, organizátoři ho přeložili na 27. února.