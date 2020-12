Na volby v příštím roce má jít z rozpočtu 697 milionů korun

Praha - Na zajištění voleb v příštím roce je ve státním rozpočtu vyčleněno 697,4 milionu korun, což je zhruba o 110 milionů korun méně než v letošním rozpočtu. Stojí to v návrhu státního rozpočtu na příští rok. V příštím roce se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Prezident Miloš Zeman už vyhlásil jejich termín na 8. a 9. října. Dalších 670 milionů korun je v rozpočtu vyčleněno na úhradu volebních nákladů politickým stranám. Na příspěvku na činnost by měly dostat téměř 590 milionů.

Stát vyplácí stranám za každého poslance nebo senátora 900.000 korun ročně, za každého krajského zastupitele nebo zastupitele hlavního města Prahy 250.000 korun. Kromě toho mají strany, které získaly ve sněmovních volbách přes tři procenta hlasů, nárok na roční dotaci od šesti do deseti milionů korun podle volebního zisku.

Na letošní rok počítal rozpočet na volby s částkou 807 milionů korun. Občané volili krajské zastupitele a třetinu senátorů. Loni, kdy občané volili do Evropského parlamentu, stály volby státní rozpočet 641 milionů korun. Za loňský rok vyplatil stát na příspěvcích politickým stranám a hnutím přes 624 milionů korun.

Kromě sněmovních voleb se mohou v příštím roce stejně jako každým rokem konat i komunální volby v těch obcích, kde se rozpadlo obecní zastupitelstvo. Například ještě v polovině prosince vybírali voliči nové obecní zastupitele v Lážovicích na Berounsku, Vracovicích na Znojemsku, Bynovci na Děčínsku a Vražkově na Litoměřicku. Počet zastupitelů v nich klesl pod zákonem stanovený počet, nebo se zvolená zastupitelstva rozpadla. Ve Vracovicích podala kandidátku pouze Komunistická strana Čech a Moravy a získala tedy 100 procent hlasů.

Výdaje na volby ze státního rozpočtu:

2021: 697,400 mil. Kč

2020: 806,965 mil. Kč

2019: 635,148 mil. Kč

2018: 1170,8 mil. Kč

2017: 552,790 mil. Kč

2016: 532,334 mil. Kč

Zdroj: návrh státního rozpočtu na rok 2021.