Na vojenském veletrhu IDET bude letos 400 vystavujících firem

Praha - Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET představí 400 firem. Největším vystavovatelem bude česká armáda a ministerstvo obrany. Veletrh se bude konat 29. až 31. května na výstavišti v Brně, řekli dnes novinářům zástupci ministerstva a pořadatelů. K vidění bude česká vojenská technika i výrobky světových firem včetně například kokpitu stíhačky F-16.

Veletrh zahájí premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Akci navštíví také ministři obrany Slovenska a Švédska Peter Gajdoš a Peter Hultqvist a zahraniční delegace z asi 20 zemí.

Vedle veletrhu IDET se uskuteční bezpečnostní veletrhy požární techny a služeb PYROS a bezpečnostní techniky a služeb ISET. Celkem se jich dohromady zúčastní přes 520 vystavujících firem z 35 zemí. Z českých firem se představí například Česká zbrojovka, Omnipol, Glomex nebo Czechoslovak Group. Modelárna LIAZ představí bezpilotní vrtulník, vystavovat bude výrobce průmyslových rentgenů Eledus a firma Zetor Engineering ukáže obrněné vozidlo Gerlach.

Expozice ministerstva obrany a armády připomene 100 let od vzniku generálního štábu a 20 let od vstupu do NATO. Kromě současné techniky obrana vystaví historické stroje z meziválečného období.

Ze zahraničí se představí například švédská společnost Saab Technologies, která vyrábí stíhací letouny Gripen, americký výrobce stíhacích letounů F-16 Lockheed Martin nebo finský výrobce obrněných vozidel Patria.

K vidění budou čtyři pásová bojová vozidla pěchoty, které české armádě nabízí firmy BAE Systems, General Dynamics European Land Systems (GDELS), PSM a Rheinmetall Landsysteme. Ministerstvo obrany z nich během příštích měsíců vybere vítěze největší zakázky v historii české armády.

Pověřený náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha dnes ČTK a deníku Právo řekl, že ministerstvo již otevřelo obálky s přihláškami do této soutěže za více než 50 miliard. Nabídky nyní posuzuje odborná komise, která vyhodnotí, zda firmy splnily podmínky tendru. Pokud by se společnosti dopustily méně závažných pochybení, dostanou čas na jejich doplnění. Musí ale splnit všechny nepřekročitelné podmínky, mezi které ministerstvo stanovilo například počet přepravovaných vojáků nebo věž s osádkou. Úřad také podle Říhy vypořádal připomínky, které od účastníků tendru dostal. Týkaly se například procesních postupů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zároveň přezkoumává, zda ministerstvo obrany mohlo v případě nákupu BVP využít výjimku ze zákona na nákup vojenského materiálu.

Na veletrhu si také ministerstvo podle Říhy oficiálně vymění s firmou Aero Vodochody podepsané smlouvy na opravy 16 letounů L-159A. Podepsána byla na konci dubna, hodnota kontraktu je 1,6 miliardy korun.