Na víkend se v Česku mírně oteplí, bude ale zataženo s přeháňkami

Praha - Na prodloužený velikonoční víkend se v Česku mírně oteplí. V pondělí by měly nejvyšší teploty vystoupat až na 13 stupňů Celsia. Od pátku do neděle ale bude zataženo s občasným deštěm či přeháňkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dnes bude ještě obloha převážně slunečná, odpoledne a večer se ale začne od východu zatahovat. Na severovýchodě pak může ojediněle i sněžit, v nižších polohách se může objevit déšť se sněhem. Nejvyšší teploty nepřekročí deset stupňů Celsia.

V noci na pátek bude znovu mrznout. V nižších polohách může mráz poškodit kvetoucí ovocné stromy. Přes den se ale teploty opět dostanou k deseti stupňům, na severovýchodě však maximálně na čtyři stupně Celsia. Bude oblačno až zataženo, zejména na východě se vyskytne občasný déšť.

Sobota bude také zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami, ve vyšších polohách mohou být srážky sněhové. Sobota by měla být také o něco chladnější s nejvyššími teplotami okolo osmi stupňů. V neděli už se maxima dostanou přes deset stupňů, stále ale bude místy pršet.

Velikonoční pondělí bude oblačné až polojasné, místy se ale opět mohou objevit přeháňky. V noci stále může na některých místech při déletrvající zmenšené oblačnosti mrznout, denní maxima se už dostanou až na 13 stupňů. Od úterý by pak mohly být nejvyšší teploty i okolo 15 stupňů.