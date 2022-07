Na víceletých gymnáziích se za posledních deset let snížil podíl žáků

Praha - Podíl žáků, kteří nastupují na víceletá gymnázia, za poslední desetiletí klesl. Zatímco ve školním roce 2011/12 přešla na osmiletá gymnázia desetina populačního ročníku, loni to bylo 7,7 procenta. Množství žáků v prvních ročnících šestiletých gymnázií se snížil zhruba o půl procentního bodu na 2,3 procenta ročníku. Zájem o víceletá gymnázia přitom zůstává stabilní. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství a Cermatu.

Na osmiletá gymnázia přichází děti z páté třídy a na šestiletá ze sedmé třídy základní školy. Podmínkou je složení jednotné přijímací zkoušky, kterou připravuje Cermat a kterou skládají i deváťáci ucházející se o studium čtyřletých maturitních oborů. Například loni na jaře se na osmiletá gymnázia hlásilo podle Cermatu 17.493 zájemců a na šestiletá 5346. Podle údajů ministerstva školství pak od září 2021 do prvních ročníků těchto škol nastoupilo 9145 zájemců a na šestiletá gymnázia 2440.

Počet dětí, které přecházejí na osmiletá gymnázia, v uplynulém desetiletí kolísal mezi zhruba 9000 a 9300. Loni jich tyto školy přijaly podobně jako ve školním roce 2011/2012, kdy to bylo 9178. Vzhledem k tomu, že zároveň v důsledku demografického vývoje vzrostl počet žáků v ročníku, podíl dětí nastupujících na osmiletá gymnázia poklesl. Z deseti procent se dostal postupně na loňských 7,7 procenta ročníku.

Méně se snížil podíl dětí přecházejících na šestiletá gymnázia, kterých je proti osmiletým oborům menší množství. Počet žáků přijatých do prvních ročníků šestiletých gymnázií za deset let vzrostl zhruba z 2200 na loňských 2440. Jejich podíl na populačním ročníku do roku 2017 stagnoval kolem 2,7 procenta. S příchodem silnějších ročníků ale začal postupně klesat k loňským 2,3 procenta.

Zájem o víceletá gymnázia se v posledních letech příliš neměnil. Na osmiletá se letos hlásilo podobně jako v roce 2017 kolem 16 procent páťáků a na šestiletá zhruba 5,3 procenta sedmáků. Přijatý byl v celorepublikovém průměru v uplynulých letech přibližně každý druhý. Na šestiletých gymnáziích sice do roku 2020 šance na přijetí klesly na 41 procent, loni se ale kvůli menšímu množství uchazečů zase zvedly na 45 procent. Podobný vývoj zaznamenala osmiletá gymnázia, na která se předloni dostalo 47 procent uchazečů a loni už zase 52 procent jako před pěti lety.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) nedávno uvedl, že není zastáncem víceletých gymnázií. V rozhovoru pro SeznamZprávy řekl, že děti, které zůstávají v základní škole po odchodu části spolužáků, ztrácejí motivaci a studenti víceletých gymnázií zase přichází o sociální dovednosti. Bylo by podle něj proto vhodné přezkoumat, jaké rozdíly mezi žáky víceletá gymnázia dělají.

O kladech a záporech víceletých gymnázií se mezi odborníky diskutuje řadu let. Podle jejich zastánců pomáhají v rozvoji nadaných dětí, podle odpůrců prohlubují nerovnosti ve vzdělávání a vhodnější je podporovat rozvoj čtyřletých gymnázií. Na ty se například v roce 2019 hlásilo 17.480 dětí, z nichž uspělo 12.327. Na různé čtyřleté maturitní obory si v daném roce podalo přihlášku 64.713 žáků, většina na střední odborné školy. Necelá třetina deváťáků zvolila obory učební.

Počet žáků v prvních ročnících šestiletých gymnázií a stejně starých žáků v základních školách:

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Nově přijatí na šestiletá gymnázia 2220 2239 2199 2225 2328 2337 2354 2386 2432 2317 2440 Žáci 8. tříd v ZŠ 79.379 79.830 79.694 79.839 80.656 81.975 83.728 88.509 93.763 99.190 105.968

Zdroj: MŠMT

Počet žáků v prvních ročnících osmiletých gymnázií a stejně starých žáků v základních školách:

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Nově přijatí na osmiletá gymnázia 9178 8859 9065 8965 9069 9275 9333 9250 9326 9132 9145 Žáci 6. tříd v ZŠ 82.726 82.875 83.729 85.314 86.880 91.751 96.973 102.415 109.210 108.391 108.987

Zdroj: MŠMT