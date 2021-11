Na většině území Česka hrozí do pondělního poledne náledí a zmrazky

Praha - Na většině území Česka hrozí náledí a zmrazky, pokud zmrzne roztátý sníh, kterého do večera napadne někde až 15 centimetrů. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí do pondělního poledne, netýká se západu země. Vyplývá to z informací a webu ČHMÚ.

"Až do pondělního dopoledne se při poklesu teploty pod nula stupňů Celsia bude tvořit náledí a zmrazky, zejména z tajícího sněhu," uvedl ČHMÚ. Výstraha se netýká Karlovarského a Ústeckého kraje, většiny Plzeňského kraje a západní části Středočeského a Libereckého kraje.

Do dnešních 20:00 platí také výstraha před sněhem pro oblast od Šumavy přes Vysočinu po Krkonoše a Jeseníky. "Sněžení od jihozápadu ubývá," uvedli odpoledne meteorologové. Do večera podle něj nich napadne až deset centimetrů, na horách kolem 15 centimetrů sněhu.

Silné sněžení dnes způsobilo kalamitu v části Jihomoravského kraje, autobusové linky měly potíže na Blanensku a Znojemsku, problémy měly také vlaky. Policie na jihu Čech dnes eviduje kvůli počasí asi dvě desítky nehod včetně dvou nehod s účastí sypačů, 23 dopravních nehod se stalo na Vysočině, obešly se bez zranění. Jen s opatrností byly sjízdné zejména horské silnice v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.