Na veslařském ME se představí pět českých posádek

Varese (Itálie)/Praha - Pět českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování, které se od pátku do neděle uskuteční v italském Varese. Pro všechny to bude zároveň test před květnovou dodatečnou olympijskou kvalifikací v Lucernu, na které by měly také startovat. Hlavními postavami české výpravy jsou Ondřej Synek a Jakub Podrazil, které čeká premiérový závod na dvojskifu.

"Pokud se chceme probojovat na olympiádu a být konkurenceschopní, tak bychom se určitě měli dostat do finále a tam jet vyrovnaný závod o přední příčky. To je náš cíl a s tím jsme do toho i s Kubou v loňském roce šli, kdy jsme si nějaká pravidla nastavili," uvedl Synek. Na spolupráci s Podrazilem se domluvil před začátkem loňské sezony, kvůli pandemii koronaviru a zdravotním problémům pětinásobného mistra světa na skifu se ale společně nikde nepředstavili.

Ambice kvalifikovat se do Tokia mají vedle Synka s Podrazilem i Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na dvojskifu lehkých vah, další posádky budou spíše sbírat zkušenosti do dalšího olympijského cyklu. I když například skifaře Jana Cincibucha, který v minulosti startoval v kategorii lehkých vah, by do hry o olympiádu mohl posunout úspěch dvojskifu. Synek totiž pro Česko již skifařské místo vybojoval na světovém šampionátu v roce 2019.

Již teď je ale jisté, že v dodatečné kvalifikaci v Lucernu se představí i další české posádky. "Po kontrolních závodech budeme sestavovat některé posádky na poslední chvíli. Všechny, které ale startují teď v Itálii, máme v hledáčku už od minulého roku," řekl ČTK reprezentační trenér Jakub Makovička.

V Itálii chybí aktuálně nejlepší česká ženská posádka Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová, která na dvojskifu již pro Česko místo v Tokiu vybojovala. Přípravu veslařek pražské Slavie ale poznamenalo onemocnění covid-19. "Už jsou zdravé a v tréninku, ale představí se až ve Světovém poháru v Záhřebu. U nich není kam spěchat," konstatoval Makovička.

Nominace:

Muži: Jan Cincibuch (skif); Ondřej Synek, Jakub Podrazil (dvojskif); Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (dvojskif lehkých vah); Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner (čtyřka bez kormidelníka).

Ženy: Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková (dvojka bez kormidelnice).