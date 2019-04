Praha - Větší obchody budou mít na Velikonoční pondělí zavřeno, na Velký pátek 19. dubna bude otevřeno normálně. ČTK to dnes sdělili zástupci řetězců. V pondělí bude zavřená například i Alza. Oba dva dny jsou státními svátky, v pondělí ale platí zákaz prodeje v maloobchodu u provozů nad 200 metrů čtverečních. Možnost nákupu potravin budou mít lidé v menších obchodech nebo na internetu.

Například hypermarkety Globus budou otevřeny od pátku do neděle od osmi do 21 hodin, v Praze Čakovicích a Centru Černý Most pak ještě o hodinu déle. V pondělí ale své brány zavřou. "Naši zákazníci s tím počítají a velké velikonoční nákupy dělají i několik dní předem, v posledních dvou letech je nejsilnějším dnem 'Zelený čtvrtek,' uvedla za společnost Rita Gabrielová.

V pondělí bude zavřený Lidl, Billa, Makro i další řetězce. "Všechny obchody Tesco mají standardní otevírací dobu, jen na velikonoční pondělí budou ze zákona všechny zavřené. Naopak obchody Žabka budou otevřené," dodal mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Otevřeno budou mít internetové obchody, například Rohlik.cz bude podle firmy dostupný od sedmi do 23 hodin i v pondělí.

Velké obchody musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno jen do 12:00. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu vztahuje i na bazary, zastavárny a výkupny odpadu.