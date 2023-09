Na Václavském náměstí dnes bude protest proti vládě

Praha - Neparlamentní strana PRO (Právo Respekt Odbornost) pořádá dnes další protest proti vládě na Václavském náměstí v Praze. Heslem akce nebude "Česko proti bídě" jako na jaře, ale "Česko proti vládě". Předseda uskupení Jindřich Rajchl vyzval občany nespokojené s vládou, aby na tradiční místo protestů dorazili ve 14:00. Z Václavského náměstí by se demonstranti měli kolem 15:30 vydat na pochod Prahou na Letnou k sídlu ministerstva vnitra.

Nespokojenost s vládou je podle Rajchla masivní, důvodem jsou podle něj nevhodný postup kabinetu Petra Fialy (ODS) proti inflaci, daňové změny či úpravy důchodů.

Řečníky by na dnešním setkání podle informací ze srpnové tiskové konference měli být vedle pořadatelů mimo jiné předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, právník a někdejší zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál či senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (za Nezávislé). Pro vystupňování nátlaku na vládu je podle Rajchla třeba, aby se do akcí zapojily v co největší míře odbory, protože jedině ty mohou vyhlásit stávky.