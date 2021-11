Na Turnaji mistrů bude znám další semifinalista, Zverev má postup ve svých rukou

Turín - Na tenisovém Turnaji mistrů v Turíně se dnes rozhodne o druhém postupujícím z Červené skupiny, jenž se v semifinále střetne s vítězem Zelené skupiny Novakem Djokovičem ze Srbska. Šanci má trio Alexander Zverev, Jannik Sinner a Hubert Hurkacz, z prvního místa jde dál obhájce titulu Daniil Medveděv z Ruska.

Ve svých rukou má situaci olympijský vítěz Zverev. Německý tenista má na kontě jednu výhru a jednu prohru, a pokud v odpoledním duelu porazí polského debutanta Hurkacze, zajistí si postup. Jestliže turnajová trojka Hurkaczovi podlehne, o šanci na semifinále přijde. Poté by rozhodl výsledek večerního duelu mezi Medveděvem a domácí nadějí Sinnerem: pokud by vyhrál náhradník za zraněného Mattea Berrettiniho Sinner, postoupil by do semifinále on, v případě výhry Medveděva by šel dál Hurkacz.