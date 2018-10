Bratislava - Největší podíl na trhu s novými vozy na Slovensku si letos se značným odstupem před konkurencí udržela česká automobilka Škoda Auto. Zhruba každý pátý registrovaný nový osobní automobil na Slovensku za první tři čtvrtletí roku byl některým z modelů mladoboleslavské automobilky. Vyplývá to z údajů slovenského svazu automobilového průmyslu.

Od ledna do konce září přibylo do evidence na Slovensku 14.423 nových osobních vozů Škoda. Proti stejnému období minulého roku to představuje nárůst o 2,66 procenta. Slováci nejčastěji kupovali modely Fabia a Octavia.

Na druhém místě v počtu registrací nových osobních aut na Slovensku ve sledovaném období skončil německý Volkswagen s 6642 prodanými vozy před modely značky Hyundai.

Celkově bylo na Slovensku za první tři čtvrtletí letošního roku zaregistrováno 75.721 nových osobních aut, což meziročně představuje nárůst o více než šest procent.

Slovensko je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Téměř celá produkce závodů automobilek Kia Motors, PSA a Volkswagen směřuje na export. Novou továrnu v zemi pod Tatrami naposledy postavila automobilka Jaguar Land Rover.